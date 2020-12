La capsule chinoise Chang’e 5 débarque sur Terre avec les premiers échantillons de la nouvelle lune en 44 ans

Pour la première fois depuis plus de quatre décennies, l’humanité a ramené des roches lunaires sur Terre.

Une capsule chargée de terre lunaire et de gravier a atterri en Mongolie intérieure aujourd’hui (16 décembre) à 12 h 59 HNE (17 h 59 GMT), coiffant l’historique et le tourbillon de la Chine Mission Chang’e 5 .

La dernière livraison lunaire de ce type est venue de la mission Luna 24 de l’Union soviétique, qui a renvoyé environ 6 onces (170 grammes) de matériau en 1976. Le transport de Chang’e 5 devrait être beaucoup plus important – environ 4,4 livres. (2 kilogrammes), si tout s’est déroulé comme prévu sur la surface lunaire.

Le quatre modules, 18 100 livres. (8200 kg) Mission Chang’e 5 – Le tout premier effort de retour d’échantillons en Chine – lancé le 23 novembre et est arrivé en orbite lunaire cinq jours plus tard. Deux des quatre modules, un atterrisseur et un véhicule d’ascension attaché, ont atterri près de Mons Rümker, une montagne volcanique dans l’immense région lunaire d’Oceanus Procellarum (« Ocean of Storms »), le 1er décembre.

L’atterrisseur à énergie solaire était équipé de caméras, d’un radar pénétrant dans le sol et d’un spectromètre d’imagerie pour prendre la mesure de son environnement. Mais le travail principal de l’atterrisseur était de collecter des échantillons, ce qu’il a fait activement pendant les deux jours suivants, en attrapant des trucs de la surface et jusqu’à 6,5 pieds (2 mètres) sous terre.

Le 3 décembre, ce matériau lunaire a été lancé à bord du véhicule d’ascension, qui a rencontré les deux autres modules Chang’e 5 – un orbiteur et une capsule de retour – en orbite lunaire le 5 décembre. (Le décollage a apparemment endommagé l’atterrisseur, lequel a cessé de travailler le 3 décembre . Mais ce n’était pas une grande perte; l’atterrisseur serait mort le 11 décembre de toute façon, lorsque l’obscurité est tombée sur Mons Rümker.)

L’équipe Chang’e 5 a désorbé le véhicule d’ascension le 7 décembre, renvoyant l’engin sur la lune avec un crash. Cinq jours plus tard, l’orbiteur et la capsule de retour ont commencé le voyage de retour sur Terre, qui a culminé aujourd’hui avec l’atterrissage de la capsule en Mongolie intérieure .

Whirlwind en effet.

La capsule chinoise de retour d’échantillons Chang’e 5 est vue de retour sur Terre après avoir livré les premiers nouveaux échantillons de roches lunaires en 44 ans. L’atterrissage a eu lieu à 1 h 59 le 17 décembre, heure de Beijing, dans la bannière de Siziwang de la Mongolie intérieure. Il était 12 h 59 HNE (1759 GMT) et l’atterrissage. (Crédit d’image: Projet d’exploration lunaire de Chine)

Chang’e 5 était la dernière mission de la Programme Chang’e d’exploration lunaire robotique, qui porte le nom d’une déesse de la lune dans la mythologie chinoise. Chang’e 1 et Chang’e 2 ont soulevé des orbites lunaires en 2007 et 2010, respectivement, et Chang’e 3 a placé un duo lander-rover sur le côté lunaire en décembre 2013.

La prochaine étape était Chang’e 5 T1, qui a lancé un prototype de capsule de retour autour de la lune en octobre 2014 pour aider à se préparer au toucher des roues qui a eu lieu aujourd’hui. Puis vint Chang’e 4 , qui a réalisé en janvier 2019 le tout premier atterrissage en douceur sur la mystérieuse face cachée de la Lune. Ce touché impliquait une paire atterrisseur-rover, comme avec Chang’e 3.

L’atterrisseur et le rover Chang’e 4 sont toujours aussi performants L’atterrisseur de Chang’e 3 . (Le rover Chang’e 3 est mort après 31 mois de travail sur la surface lunaire.)

Avec le succès apparent de Chang’e 5 – les équipes de mission doivent encore inspecter et évaluer l’échantillon retourné – la Chine n’est devenue que le troisième pays à apporter du matériel lunaire sur Terre. Les deux autres sont l’Union soviétique et les États-Unis, qui ont rapporté environ 842 livres. (382 kg) de roches lunaires et de saletés pendant la six missions de surface Apollo entre 1969 et 1972.

Les échantillons de Chang’e 5 devraient offrir une nouvelle fenêtre sur l’histoire et l’évolution lunaire, disent les scientifiques, étant donné que les roches de la région de Mons Rümker se seraient formées il y a à peine 1,2 milliard d’années.

« Toutes les roches volcaniques collectées par Apollo avaient plus de 3 milliards d’années. Et tous les jeunes cratères d’impact dont les âges ont été déterminés à partir de l’analyse d’échantillons ont moins d’un milliard d’années », Bradley Jolliff, spécialiste des planètes à l’Université de Washington à Saint-Louis, dit dans un communiqué .

« Les échantillons Chang’e 5 combleront donc une lacune critique », a déclaré Jolliff. « Ces échantillons seront un trésor! »

L’atterrissage d’aujourd’hui était le deuxième retour de ce type sur Terre en seulement 11 jours. Le 5 décembre, la capsule de retour de la mission japonaise Hayabusa2 atterri dans l’Outback australien avec des pièces précieuses de l’astéroïde proche de la Terre Ryugu. Et il y a d’autres livraisons cosmiques à venir: la mission OSIRIS-REx de la NASA devrait renvoyer des échantillons de l’astéroïde géocroiseur Bennu en septembre 2023.