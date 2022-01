C’est la première chanson que Maluma a sorti le jour de son anniversaire

MUSIQUE

L’artiste colombien a commencé sa carrière il y a une dizaine d’années avec un single très réussi. Découvrez la chanson thème qui a joué bien avant ses collaborations avec Shakira, Thalia et Ricky Martin

© GettyMaluma fête aujourd’hui ses 27 ans.

Joyeux anniversaire Malama ! Le chanteur colombien fête aujourd’hui son 27 années avec une longue carrière musicale pleine de succès et de récompenses internationales. Né à Medellín, dès le début, il a très bien su diffuser ses chansons dans le monde entier, sans perdre l’essence qui le caractérise et son son latin tellement marqué. Savez-vous quel a été le premier single qui l’a catapulté pour devenir une star ?

Juan Luis Londono Arias, comme on l’appelle vraiment, combine reggaeton, trap et pop dans chacune de ses chansons. La première fois qu’il l’a fait, c’était avec son premier album, qu’il a intitulé la magie. Sorti en 2012, il a fait un carton dans son propre pays avant d’obtenir sa première nomination pour grammy latin comme meilleur nouvel artiste. Et à partir de là, le triomphe s’est poursuivi dans des collaborations avec Thalia, Shakira, Ricky Martin et même Madone.

Il y a un peu plus de dix ans, Maluma rêvait de devenir sportif professionnel. En fait, il fait partie des inférieurs de l’Atlético Nacional et de l’Equidad Club Deportivo. Jusqu’à ce que la musique frappe à sa porte et à seulement 17 ans, il décide de sortir le premier single que l’on connaisse de sa discographie. l’a intitulé danseuse et est devenu l’une des chansons les plus écoutées en Colombie.

A ce jour, le clip vidéo officiel -sorti en 2011- accumule 15 millions de vues et montre un Maluma très différent. Ce n’est pas seulement leur apparence physique, mais aussi le type de clip vidéo et le budget présenté. Mais son son reste intact. C’est pourquoi Sony Music l’a appelé à devenir l’une des figures du label, obtenant ainsi la possibilité de publier Fou Oui Obsession.

En 2012, il est venu la magie et à partir de là, ses chansons n’ont jamais cessé de jouer. Avec son deuxième album Joli garçon sale garçon il a gagné des millions de followers et a atteint encore plus de popularité lorsqu’il a participé en tant que jury d’émissions de téléréalité dans le meilleur style La voix. Un exemple clair que la persévérance et le style sont les clés pour devenir un leader dans l’industrie de la musique.

