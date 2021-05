Billie Piper explique les raisons de son départ dans « Doctor Who »

Billie Piper a marqué l’histoire dans la franchise Doctor Who en étant le premier compagnon du personnage à l’ère moderne de la série lors de son retour à l’air en 2005. Après deux saisons réussies, l’actrice prendrait la décision de quitter son poste en 2006. , même si une grande partie du succès du programme repose sur leurs performances.

Rose Tyler, du nom du personnage de Piper dans la série, était une personne extrêmement proactive qui savait s’adapter au sérieux de Christopher Eccleston et au personnage excentrique de David Tennant, considéré par de nombreux fans de Doctor Who comme la meilleure incarnation que le personnage a figuré dans votre histoire.

Le personnage de Piper était sans aucun doute le fil conducteur de la première saison, qui a conduit à sa transformation en Bad Wolf et à la régénération imminente du Docteur vers la deuxième saison. Sa chimie avec Tennant a rarement été présentée avec un autre compagnon ultérieur, faisant de son départ l’un des moments les plus tristes de la série.

Bien sûr, Piper reviendrait, brièvement, lors de la finale de la saison quatre, ainsi que de la spéciale du 50e anniversaire de Doctor Who: «The Day of The Doctor», faisant beaucoup de bruit parmi les fans du monde entier. Cependant, après 15 ans de fin officielle de sa participation à l’émission, Piper a partagé les raisons pour lesquelles elle a décidé de la quitter.

Dans une conversation avec «Desert Island Discs» sur BBC Radio 4, Billie Piper admet qu’elle ne s’attendait pas à ce que l’émission connaisse un tel succès, donc son ascension immédiate vers la gloire l’a mise dans une situation qu’elle a trouvée déconcertante: «Je n’ai pas comme ça la responsabilité d’être une sorte de modèle », a déclaré l’actrice.

De plus, Piper traversait des moments difficiles dans les coulisses en raison de son divorce d’avec Chrs Evans et sa longue carrière de chanteuse pop lui avait laissé un problème de trouble alimentaire et une étiquette dans les médias comme une « enfant star épuisée », le succès inattendu à ce moment lui laissa donc une renommée qu’elle n’était pas prête à jouir.

Cependant, l’actrice a clairement indiqué qu’elle n’avait aucune rancune avec la franchise Doctor Who: « C’était génial à bien des égards, parce que je faisais ce pour quoi je pensais être né à un certain niveau. » Après tout, la série a aidé à cimenter sa carrière d’actrice, qu’elle continue de pratiquer à la télévision britannique.

Billie Piper est toujours connectée à la franchise Doctor Who grâce aux contributions qu’elle a apportées aux aventures audio produites par Big Finish. De plus, il continue de participer à divers panels de convention sur la série, partageant l’amour des fans pour Rose Tyler et son rôle de compagnon dans la série.