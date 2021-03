La date de sortie en salle de Black Widow est décidé à la dernière minute

Jusqu’à présent, Disney a résisté à la libération Veuve noire sur Disney +, avec le studio catégorique que l’aventure Marvel sera présentée en première dans les théâtres. Eh bien, selon le PDG de Disney, Bob Chapek, il semble que cela pourrait changer à tout moment, et bien que Disney reste convaincu que le film jouera sur le grand écran, il reste à voir si ce sera la seule façon de voir. Veuve noire venir mai.

« Notre situation et nos conditions changent. Il y a quelques semaines à peine, les théâtres de New York et de Los Angeles n’étaient même pas ouverts. Maintenant, tout d’un coup ils sont ouverts, alors nous attendons de voir comment les futurs spectateurs réagissent. Nous allons rester flexibles. Nous passerons probablement l’appel à la dernière minute pour savoir comment ces films arriveront sur le marché, que ce soit Black Widow ou tout autre titre. »

Alors que Chapek semble ouvert d’esprit sur le fait que Black Widow pourrait avoir une sortie en streaming, ou simplement être retardé une fois de plus, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment affirmé sa passion pour l’expérience théâtrale et est désespéré. Veuve noire pour recevoir ce traitement. « C’est impossible [not to be, when you] aller à la soirée d’ouverture de 23 films, dans des salles de cinéma bondées, et voir la réaction des cinéphiles », a déclaré Feige à propos de son dévouement aux cinémas. et «loin de chez soi». Il n’y a rien de mieux que cela et nous ne voulons pas le perdre. J’espère que nous ne sommes pas obligés de le faire. »

Ces sentiments ont été repris par la vice-présidente exécutive de Marvel Studios, Victoria Alonso, qui est tout aussi engagée que Feige à préserver l’expérience d’aller dans les salles de cinéma, malgré le récent succès observé avec les plateformes de streaming. « Il me semble que nos films sont des films destinés à la distribution en salles », a déclaré Alonso à propos d’une sortie en streaming pour les futurs efforts de Marvel. « Nous avons toujours dit que nous croyons aux différents formats, et il est très important de maintenir la coutume, la tradition, de regarder certains films en communauté. »

Veuve noire est actuellement prévue pour le 7 mai 2021 et fournira un aperçu des origines de l’un des Avengers fondateurs, révélant même des détails concernant la célèbre mission à Budapest. Suite aux événements de 2016 Captain America: guerre civile, Natasha Romanoff se retrouve seule et contrainte de faire face à une dangereuse conspiration liée à son passé. Poursuivi par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Romanoff doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne un vengeur.

Veuve noire était initialement prévue pour une sortie en mai 2020, et a maintenant été retardée deux fois, d’abord en novembre 2020, puis en mai 2021. En raison de l’interconnectivité de l’univers cinématographique Marvel, chaque retard provoque un effet domino, repoussant plusieurs gros budget projets, et tandis que les goûts de WandaVision sur Disney + garder les roues du MCU en mouvement, le public voudra éventuellement revenir à des aventures de long métrage.

Alors, retarder Veuve noire ne peut pas se produire indéfiniment, et aussi admirable que Disney et Marvel aient voulu protéger les salles de cinéma, quelque chose va finalement devoir céder. Cela nous vient grâce à Bloomberg Markets and Finance.

