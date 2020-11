Pourquoi Chantel remet en question «  tout  » qu’Angenette lui a dit

Dans la saison 2 de La famille Chantel, il semble y avoir un drame à chaque tournant. Le frère de Chantel Everett, Royal, est de retour à Atlanta et il a amené sa nouvelle épouse, Angenette avec lui. Chantel a déjà ses réserves à son sujet, et cette semaine, elle avoue remettre en question «tout» Angenette lui a dit.

Royal a une nouvelle épouse nommée Angenette

Royal a rencontré sa femme Angenette en ligne lorsqu’elle l’a ajouté sur Facebook. Elle vient des Philippines, et lors de la première visite de Royal pour la voir, il a proposé. Ils ont utilisé le processus de visa K-1 pour l’emmener aux États-Unis, et ils se sont mariés juste une semaine après son arrivée, selon Chantel.

Mais Chantel a quelques réserves sur le nouveau match. Elle trouve Angenette «calme» et contrairement aux femmes avec qui Royal est sortie auparavant.

Chantel admet que son frère lui a dit que lorsque le couple était ensemble pour la première fois, Angenette «envoyait des messages romantiques à d’autres gars qui étaient également en Amérique», dit Chantel.

Pourquoi Chantel remet en question « tout » Angenette lui a dit

Cette semaine, Chantel accompagne sa mère, Karen, pour accompagner Angenette alors qu’elle choisit une robe de mariée pour leur deuxième mariage aux Philippines. Chantel commence à chercher des réponses, et cela l’amène à remettre en question «tout» que sa nouvelle belle-sœur lui a dit dans le passé.

Tout d’abord, Chantel demande à Angenette comment elle a rencontré son frère. Elle dit qu’ils se sont rencontrés sur Facebook après qu’il soit apparu sur les suggestions de ses amis. Puis Chantel demande: « Oh, alors peut-être que vous aviez des amis en commun? »

Mais Angenette dit que ce n’est pas le cas. « Non? » Chantel continue de s’interroger. Angenette dit qu’elle «l’a vu», puis «l’a ajouté».

«Avez-vous parlé à d’autres Américains?» Demande alors Chantel. Angenette secoue la tête et dit qu’elle ne le fait pas parce qu’elle a «vraiment peur».

Chantel admet qu’elle ne veut pas dire «maintenant». Angenette insiste toujours sur le fait qu’elle n’avait jamais parlé aux hommes auparavant. «Je n’ai jamais parlé à d’autres hommes», leur dit Angenette.

La réponse d’Angenette fait que Chantel «remet en question» ce qu’Angenette lui a dit dans le passé sur la base de ce que Royal lui a dit précédemment. «Quand Royal a déménagé, il m’a dit que lorsque lui et Angenette discutaient, elle discutait également avec d’autres gars américains», dit Chantel. «Le fait qu’elle me ment à ce sujet maintenant, me fait remettre en question tout ce qu’elle m’a jamais dit.

Chantel poursuit en disant que Royal pourrait ne pas «lui faire assez confiance». Angenette dit qu’il «a besoin de lui faire confiance» et qu’elle «ne fait rien de mal».

Il y a encore plus dans l’histoire. Plus tard, Angenette parle à un producteur après avoir essayé des robes de mariée, et elle continue en révélant qu’elle a fait une fausse couche. Elle dit que Royal a dit qu’elle aurait peut-être rencontré quelqu’un d’autre aux Philippines avant de venir aux États-Unis.

«J’ai fait une fausse couche», révèle Angenette. «Nous sommes allés à l’hôpital, puis nous avons découvert que je suis peut-être enceinte de deux semaines. Et puis il en a douté. Elle a également ajouté: «Il a dit que peut-être que je rencontre un autre gars aux Philippines avant de venir ici.»

Chantel pourra-t-elle jamais apprendre à faire confiance à Angenette? Seul le temps nous le dira, mais il semble qu’il pourrait y avoir beaucoup plus de drames à venir de cette situation.