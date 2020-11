TWICE n’a pas pu résister à la chute de Hueningkai de TXT après sa drôle d’erreur

Pour promouvoir leurs titres, DEUX FOIS et SMS Est apparu sur KBSde La Banque de musique et ont été nominés pour la chanson numéro un. Comme le sunbaes, TWICE a naturellement remporté la victoire mais non sans avoir passé un moment adorable avec leur hoobaes.

Alors que les filles de TWICE ont montré leur faible pour TXT plus d’une fois en écrasant leurs mouvements de danse à «Crown» ou «Run Away» et en aimant la façon dont elles ont géré un accident pendant le Prix ​​du disque d’or, cette fois les projecteurs étaient allumés Hueningkai.

Après Mina Lisez ensemble ses lignes pour la mini-interview de TXT et TWICE, c’était au tour de Hueningkai de terminer le segment. le maknae lire parfaitement sa ligne jusqu’à la seconde mi-temps, « Bientôt, nous avons des performances de TWICE, en compétition pour la première place, et TXT aussi.«

Il a pris La Banque de musiquela ligne de clôture de la signature de « Tout le monde, ne manquez rien et accrochez-vous un peu,« Et a accidentellement inversé l’ordre pour dire »Alors tout le monde, dans un petit moment, ne manquez pas! Tenir fermement!«

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

le maknae l’a si bien joué qu’il ne semblait pas trop déplacé. Cela n’est cependant pas passé inaperçu par ses membres et TWICE.

Tandis que Yeonjun se pencha en avant de rire avec ses membres, Nayeon, Jihyo, Mina, et Chaeyoung ne pouvaient cacher leurs sourires alors qu’ils riaient de l’adorable erreur de Hueningkai.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Curieusement, Hueningkai n’était pas le seul membre à trébucher sur cette même ligne. La semaine précédente, Beomgyu complètement masqué, « Toutes les personnes…? Un petit peu…«

Après que les membres ont donné un coup de main avec, « Ne manquez pas et…« Beomgyu a bien compris, »Ne manquez pas cette occasion et accrochez-vous un peu.«

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

L’erreur n’a fait que DEUX FOIS aimer le groupe encore plus. TXT arrive toujours à faire sourire leurs aînés, comme Soobin apportant Sana joie en sauvant ses bonbons échappés. Qui n’aime pas voir des interactions aussi douces entre ces deux groupes?