L’histoire vraie de For Life : Life Chain, le nouveau succès de Netflix

La vie d’Isaac Wright Jr a inspiré le rappeur 50 Cent pour produire cette fiction. Découvrez comment le protagoniste de la série tendance au N rouge est devenu avocat.

©NetflixFor Life : Cadena Perpetua, triomphe en streaming.

Chaque semaine, Netflix renouvelle son catalogue avec du contenu en tout genre. Et les plus séduisants, parviennent à se positionner dans les tendances presque automatiquement. La même chose s’est produite avec le Deuxième Saison à partir de Pour la vie : chaîne de viela fiction qui mêle drame social et judiciaire, et qui a su attiser la curiosité des abonnés du N rouge qui se sont intéressés à la véritable histoire derrière cette série.

Les premiers chapitres sont arrivés en 2020 avec un postulat clair : un homme, condamné à la prison à vie pour un crime qu’il n’a pas commis, devient avocat pour rendre justice et ainsi défendre d’autres accusés à tort. Ses 13 épisodes d’environ 45 minutes étaient suffisamment captivants pour que la plateforme de streaming renouvelle le show pour les autres. 10 nouveaux chapitres.

L’histoire, créée par Hank Steinberget mettant en vedette Nicholas Pinnock, Indira Varma, Joy Bryant et Mary Stuart Masterson, entre autres, se positionne actuellement dans le top 10. La raison ? Ce thriller policier est basé sur des faits réels, puisqu’il prend comme référence le roman homonyme publié en 2018 par Karin Slaughter. À son tour, il s’inspire de la vie de Isaac Wright Jr..

En 1989, à 27 ans, le jeune homme né à Orlando (Floride) est arrêté à Passaic (New Jersey) pour l’achat de cocaïne. Un procès de cinq semaines, impliquant un jury de 12 personnes, l’a finalement reconnu coupable de 10 chefs d’accusation liés à la drogue, le condamnant à la prison à vie. Cependant, six ans plus tard, sa condamnation a été annulée après que lui et son avocat ont présenté des preuves irrévocables.

Et c’est que, comme ils l’ont démontré, la police a caché des preuves d’une perquisition et d’une saisie illégales de drogue présentées lors de son procès, en plus du fait que le procureur aurait eu un accord avec l’un des coaccusés. Après être devenu avocat et avoir aidé plus de 20 personnes dans sa situation, le rappeur 50 centimes s’est inspiré de l’histoire et n’a pas hésité à rencontrer la chaîne abc produire ensemble Pour la vie : chaîne de vie.

