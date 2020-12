Le spécial de Noël des Gardiens de la Galaxie arrive à Disney + Avant les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special se déroulent officiellement à Disney + avec James Gunn à bord pour diriger. Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a fait la grande révélation plus tôt lors de la présentation du Disney Investor Day. Alors que Feige a laissé tomber un tas de surprises, un spécial de vacances avec les Gardiens n’est pas quelque chose que personne, pas même le fan le plus inconditionnel de Marvel Cinematic Universe, n’a vu venir. Espérons que Disney et Marvel Studios s’en tirent mieux que l’original Spécial vacances Star Wars des années 1970.

Les Gardiens de la Galaxie Spécial vacances. James Gunn est de retour pour écrire et diriger. L’original spécial arrive à #DisneyPlus en 2022. 🎁 🎧 pic.twitter.com/8JqjhPo6Cn – Studios Marvel (@MarvelStudios) 11 décembre 2020

Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie filmera simultanément avec Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Dans une nouvelle interview, l’acteur de Drax the Destroyer Dave Bautista a révélé que la suite tant attendue commencera la production à la fin de l’année prochaine. Le spécial vacances sera présenté en 2022 sur Disney +, bien que Kevin Feige n’ait pas révélé de date de sortie ferme. Quoi qu’il en soit, les fans de Guardians seront probablement heureux que le gang se réunisse pour s’amuser pendant les vacances, en plus de leur suite tant attendue.

James Gunn travaille actuellement sur La brigade suicide pour DC et Warner Bros. Il a dévoilé les toutes premières images cet été lors de l’événement DC FanDome, mais nous n’avons pas encore vu de véritable bande-annonce. Le réalisateur est très satisfait du scénario et est ravi que les fans de DC voient ce qu’il a pu réaliser avec certains des personnages moins connus des bandes dessinées. C’est la même situation dans laquelle s’est retrouvé Gunn lorsqu’il est arrivé aux studios Marvel pour affronter Gardiens de la Galaxie Vol. 1.

Peu de gens en dehors des lecteurs de Marvel Comics savaient même que gardiens de la Galaxie existait avant la sortie du premier film. Cependant, tout a changé lorsque James Gunn a pris les personnages et a écrit des histoires humoristiques et émotionnelles pour chacun des personnages endommagés. Depuis lors, les Gardiens sont devenus des personnages préférés des fans au sein du MCU, qui ont eu une profonde influence sur Guerre d’infini et Avengers: Fin de partie. Maintenant, ils seront vus dans le prochain Thor: l’amour et le tonnerre, avant de travailler sur leur propre suite plus tard l’année prochaine.

Quant à quoi Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie sera tout au sujet, ce n’est pas clair, autre que l’aspect vacances de celui-ci. Peut-être que Groot deviendra un arbre de Noël pour le reste de nos héros pour y placer leurs cadeaux. Dans d’autres nouvelles de Groot, Kevin Feige a également annoncé que le petit gars recevrait son propre spécial sous forme de bébé. Je suis Groot est une émission à venir qui donnera au personnage ses propres histoires courtes sur Disney +. Fondamentalement, Disney va donner beaucoup de Marvel et Guerres des étoiles contenu au cours des prochaines années. Vous pouvez consulter l’annonce officielle de Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie ci-dessus, grâce à le Twitter officiel de Marvel Studios Compte.

