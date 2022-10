C’est la fortune totale de Rihanna

CÉLÉBRITÉS

L’artiste se produira au prochain Super Bowl alors qu’elle n’a pas sorti de musique solo depuis 2016. C’est sa fortune grâce à ses marques de cosmétiques et de lingerie !

© GettyDécouvrez la fortune actuelle de Rihanna.

Depuis qu’il a été révélé que Rihanna sera le grand artiste super Bowl, l’attente ne fait que grandir. Et c’est que la célébrité a depuis longtemps cessé d’être juste une chanteuse, pour devenir une femme d’affaires, une actrice, une créatrice de mode et la propriétaire de l’une des plus importantes sociétés de cosmétiques de ces dernières années. Compte tenu de tous ces revenus… Quelle est votre fortune totale aujourd’hui ?

On sait que Rihanna est l’une des artistes les plus appréciées de l’industrie. Cela fait non seulement référence à son talent indéniable, mais aussi à son héritage. En 2019, Forbes l’a nommée lchanteuse la plus riche du monde. C’est qu’à 31 ans, il a déjà accumulé 600 millions de dollars, laissant derrière lui Madonna avec 570 millions de dollars, Céline Dion avec 450 millions de dollars et Beyoncé avec 400 millions de dollars.

En ce sens, force est de constater que l’argent ne manque pas au chanteur à succès. Cependant, récemment, sa fortune a changé : elle a cessé d’être millionnaire pour devenir milliardaire. Oui ok Robyn Rihanna Fenty -quel est son vrai nom- n’a pas sorti de nouvel album solo depuis Anti en 2016, son impasse dans la musique n’a pas réussi à affecter son patrimoine total grâce à ses autres projets.

Le plus réussi de tous a été FENTY BEAUTÉ, votre marque de cosmétiques. En 2017, la chanteuse a lancé une importante gamme de maquillage dans plus de 40 teintes qui conviennent à tous les types de peau. Avec seulement son premier mois de ventes, il a rapporté 100 millions de dollars et plus de 550 millions de dollars la première année. Bien que cela occupe un bon pourcentage du revenu total de l’artiste, il faut aussi reconnaître le lancement de Sauvage x Fenty en 2018, sa ligne de lingerie avec laquelle elle continue d’accumuler de l’argent.

+ Quelle est la valeur nette de Rihanna en 2022 ?

Son travail dans l’industrie de la musique, en tant qu’actrice, avec ses propres entreprises et avec la publicité, a permis à Rihanna d’atteindre une valeur nette de 1,7 milliard de dollars. Selon les estimations de Forbes, elle est la chanteuse la plus riche du monde, mais aussi la deuxième artiste féminine avec le plus d’argent, en dessous d’Oprah. Celebrity Net Worth assure que l’artiste obtient, au moins, 70 millions de dollars par an.

