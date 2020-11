Des looks doux qui correspondent à la saison

Le printemps rappelle aux femmes une envie pour toute la saison: renouveler leur garde-robe! Après tout, à cette période de l’année, nous nous sentons renouvelés et préparés pour l’ouverture de nouvelles phases de notre vie.

Alors, il faut s’attendre à ce que nos regards puissent montrer cette énergie qui grandit en nous, non? Alors, inspirez-vous de ces 12 looks parfaits pour chaque signe pour cette saison.

Bélier – Jupes en jean

Ariana peut utiliser et abuser des jupes en denim dans toutes leurs nuances. Après tout, le tissu et la coupe de la pièce montrent parfaitement votre personnalité. Pour révéler encore plus votre audace, vous pouvez utiliser différentes ceintures, qu’elles soient en cuir ou en tissu.

Taurus – Robes fleuries

Taurine a une sensualité qui n’appartient qu’à elle, donc rien de mieux que les robes fleuries, quelle que soit leur longueur. Les courtes et les longues sont excellentes pour révéler le meilleur de son corps et de son esprit.

Gémeaux – Pièces de marin

Vous connaissez ces jupes, vestes ou chemises à la marinière? Ils seront parfaits pour les Gémeaux, car ils montrent une curiosité pour l’inconnu et une aspiration à la liberté.

Cancer – Ensembles

Connaissez-vous ces ensembles de t-shirts ou de débardeurs et un bas qui ont le même imprimé? Ils sont parfaits pour les Gémeaux cette saison, après tout, elle peut essayer différentes combinaisons et explorer toute son imagination.

Lion – Couleurs Pastel

Les Leoninas brillent quel que soit le look qu’elles portent, alors leur meilleur pari ce printemps est d’investir dans des vêtements aux couleurs pastel. Cela vous laissera certainement un éclat encore plus unique.

Vierge – Velours

Le velours est un tissu qui doit être utilisé avec précaution, mais grâce au sens critique de la Vierge, ils ne trouveront pas cette tâche si difficile. Avec un œil analytique et un bon goût, ils trouveront les pièces de velours comme leur plus gros différentiel.

Libra – Lunettes de soleil

La Balance est toujours à la mode, donc un look plein d’élégance n’est pas un vrai défi pour elle. Cependant, votre pari pour vous démarquer encore plus dans la foule est la gamme d’accessoires que nous trouvons dans les lunettes de soleil. Ce printemps nous apporte des modèles aux designs encore plus différents et pleins de personnalité!

Scorpion – T-shirts courts

Les chemises courtes sont pleines d’élégance et de sensualité à la fois. Ils viennent avec tout cette saison et sont parfaits pour montrer le désir caché dans chaque Scorpion, surtout si elle sait combiner le look avec une bonne paire de boucles d’oreilles

Sagittaire – T-shirts à une épaule

Les femmes Sagittaire sont les plus audacieuses lorsqu’il s’agit d’innover leur garde-robe, donc les t-shirts et les tops à une épaule, même s’ils ne sont pas si hauts, sont parfaits pour se souvenir des années 2000 et montrer à la société le pouvoir de ces indigènes.

Capricorne – Barboteuses et petits singes

Les Capricornes sont pratiques et pragmatiques, donc les combinaisons et les petits singes sont un excellent choix pour elle. Ils garantissent tout confort, élégance et sérieux en une seule pièce.

Aquarius – Jupe à carreaux

Les Verseaux sont originaux, et bien que les jupes à carreaux aient tendance à être davantage utilisées en hiver, c’est l’occasion parfaite pour les natifs de ce signe de réutiliser la garde-robe et de miser sur des looks avec des t-shirts, des blazers ou des robes accompagnés de leur jupe chérie.

Poisson – Pantalon capri

Les Poissons vivent dans un monde à part, où tout est fait et vu spécialement par eux. Par conséquent, le pantalon capri est idéal pour révéler votre esprit original et rêveur.