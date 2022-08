Pourquoi accuser Demi Lovato de « tourisme queer » est nuisible

La décision de Demi Lovato de changer ses pronoms a déclenché un débat parmi les fans du monde entier.

Dans une récente interview avec Spout Podcast, Lovato a parlé de leurs pronoms préférés, révélant qu’elle utilise ses pronoms avec eux/leurs pronoms.

Elle a expliqué pourquoi elle avait commencé à utiliser les pronoms eux/eux en 2021 et ce qui avait changé maintenant.

«Je me sentais juste comme un humain. Et c’est de cela qu’ils/elles parlent. Pour moi, il s’agit simplement de se sentir, comme, humain au fond de soi », a déclaré Lovato.

« Récemment, je me sens plus féminine, et je l’ai donc de nouveau adoptée. Mais je pense que ce qui est important, c’est que personne n’est parfait. »

Cependant, les fans accusent Demi Lovato de « Queer Tourism ».

La décision de Lovato de recommencer à utiliser ses pronoms a ouvert la discussion parmi les fans. Les personnes qui ont l’habitude de se référer à Lovato car elles ont eu du mal à voir sa décision sous un jour positif.

De nombreuses personnes qui ont soutenu Lovato après qu’elle se soit ouverte sur le fait d’être non binaire pensaient qu’elles effaçaient leur identité.

Les gens ont même accusé Lovato de « tourisme queer », qui décrit généralement une personne hétéro et cisgenre essayant d’adopter la culture queer. De plus, certains autres fans pensaient que Lovato était vraiment confus quant à leur identité.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Pour récapituler, Demi Lovato a passé les dernières années à prendre toutes ses merveilleuses qualités féminines et à les éliminer, tout en vous forçant à reconnaître sa fausse « vérité ». Maintenant, elle a réalisé qu’elle était juste confuse et qu’elle redevenait une femme.

Une grande partie des critiques adressées à Lovato ont mal compris son identité de genre – elle ne « revient » à rien, elle cherche simplement quelle identité leur convient le mieux.

Alors que l’expression de genre a parcouru un long chemin, il y a encore beaucoup de débats autour du sujet.

Dans le cas de Lovato, les fans s’attendent injustement à ce qu’ils aient tout compris. Mais la star, comme de nombreuses personnes LGBTQ, a essayé de définir son identité selon ses propres termes et ce processus peut impliquer d’essayer différentes formes d’identification et d’expression.

Lovato a souligné qu’elle est une personne fluide. Comme Lovato, il y a beaucoup d’autres personnes qui s’identifient comme fluides de genre.

La fluidité des genres est définie par la transscience. Il est en constante évolution et ne rentrera jamais dans les boîtes rigides souvent utilisées pour contenir d’autres genres.

Histoires liées de YourTango :

Lovato a le sentiment que son expression de genre précédente ne la définit plus et elle a ressenti le besoin de la changer.

Il existe de nombreuses personnes queer qui ont encore du mal à s’identifier ou qui sont encore en train de le découvrir et Lovato a été un modèle pour elles. Lovato a donné l’exemple à ces personnes et a normalisé la fluidité des sexes en annonçant sa décision.

Lovato nous montre simplement qu’il est normal que les gens subissent des changements dans leur identité et leur expression de genre.

Sanika Nalgirkar est une rédactrice d’actualités et de divertissement basée en Inde. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire. Voir plus de ses écrits sur son site Web.