Red Dead Redemption 2 : Liste de tous les poissons légendaires et de leurs localités

La pêche dans Red Dead Redemption 2 est relaxante et peut vous rendre riche – si vous attrapez suffisamment de poissons. Les poissons légendaires sont un défi particulier, car ces spécimens capitaux n’existent qu’une seule fois. Vous pouvez lire ici où vous pouvez trouver les 13 et comment les attraper.

Commencer la quête du pêcheur de poisson

Vous devez trouver le poisson légendaire dans « Red Dead Redemption 2 » dans le cadre de la quête « Fish Fisherman », que vous obtenez au chapitre 3 d’un étranger nommé Jeremy Gill. Le pêcheur passionné se tient sur une jetée à un endroit appelé Gill Landing – au nord-ouest de Rhodes, très proche du point où la frontière entre New Hanover et Lemoyne rencontre l’eau. Vous recevrez de lui une carte avec les emplacements approximatifs des 13 poissons légendaires et la tâche de lui envoyer tous les spécimens par la poste.

Pour terminer la quête Fish Fisherman, après avoir pêché votre prise, rendez-vous au bureau de poste et envoyez-la à Jeremy Gill. Vous pouvez envoyer les poissons légendaires individuellement, mais vous pouvez également les envoyer tous en même temps. D’ailleurs, qu’ils arrivent frais après la traversée du désert n’est pas votre problème…

Achetez des appâts spéciaux pour poissons légendaires

Vous pouvez également attraper le poisson légendaire avec des appâts normaux, mais c’est plus facile avec les appâts spéciaux. Vous pouvez les obtenir à Lagras, une colonie au nord-ouest de Saint Denis. Il existe trois types d’appâts spéciaux : les appâts spéciaux pour la mer, les appâts spéciaux pour les rivières et les appâts spéciaux pour les marais. Achetez les trois et vous êtes prêt à partir !

La bonne technique de pêche pour les poissons légendaires

Il faut un peu plus d’efforts pour rattraper les gros brisants qu’avec les petits poissons. Lorsque vous avez un poisson légendaire à l’hameçon, laissez-le s’agiter fatigué. En faisant cela, guidez la ligne avec vos mouvements afin qu’elle ne se déchire pas. Lorsqu’il est immobile, tirez le stick analogique gauche vers vous pour maintenir la tige verticale et tirez rapidement dans la ligne avec le stick droit. Répétez ce processus chaque fois que le poisson arrête de s’agiter, en le tirant progressivement vers vous.

Instructions importantes Il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque vous pêchez des poissons légendaires : Les poissons légendaires ne réapparaissent pas – vous ne pouvez les attraper qu’une seule fois

Adaptez l’appât utilisé à l’eau : vous pêchez dans les lacs avec l’appât de mer, pêchez dans le marais avec l’appât de marais et pêchez en rivière avec l’appât de rivière

Les poissons légendaires sont si gros que vous ne pouvez en transporter qu’un seul à la fois sur votre cheval

Attraper un poisson légendaire peut prendre plusieurs minutes. Trouvez une position confortable pour vos doigts sur la manette et, si nécessaire, faites des pauses pour éviter les crampes

1. Le légendaire saumon rouge

Lieu : Dans le lac Isabella, au nord-ouest de Valentine

Appâts : appâts spéciaux pour la mer

2. Truite arc-en-ciel légendaire

Emplacement : au nord d’Annesburg à Willard’s Rest dans la rivière Kamassa. Tenez-vous à la cascade sur le bord nord-est de la carte

Appât : appât spécial rivière

3. Perche légendaire

Localisation : Dans le lac Elysian Pool, dans lequel se jette la rivière Kamassa au sud d’Annesburg

Appâts : appâts spéciaux pour la mer

4. Poumons musculaires légendaires

Lieu : Dans la rivière Lannaheche, sur les rives du poste de traite de Van Horn près du phare

Appât : appât spécial rivière

5. Achigan à grande bouche légendaire

Localisation : au sud-est d’Armadillo et du lac Don Julio, sur la rive ouest de la rivière San Luis

Appât : appât spécial rivière

6. Le brochet à chaîne légendaire

Lieu : Dans la rivière Dakota, au nord-ouest de Flatneck Station, entre Limpany et Painted Sky

Appât : appât spécial rivière

7. Poisson légendaire au long museau

Localisation : Sur la rive sud du lac de Lagras, au nord de Saint Denis

Appât : Appât spécial marais

8. Poisson-chat légendaire

Lieu : Sur l’île Sisika, à l’ouest de la prison

Appât : appât spécial rivière

9. Basse rock légendaire

Emplacement : Dans le bassin Aurora, à l’ouest de Blackwater. Pêcher de la jetée sur la rive nord

Appâts : appâts spéciaux pour la mer

10. Poisson-lune bleu légendaire

Localisation : Sur la rive est du lac Flat Iron, à l’est de Rhodes

Appâts : appâts spéciaux pour la mer

11. Esturgeon de mer légendaire

Localisation : Sous le pont-levis qui sort de Saint Denis au sud-ouest

Appât : appât spécial rivière

12. Brochet rouge légendaire

Emplacement : À Stillwater Creek, à l’est de MacFarlane’s Ranch, dans le plus grand éperon du sud-ouest

Appâts : appâts spéciaux pour la mer

13. Achigan à petite bouche légendaire

Lieu : Dans le lac Owanjila, à l’ouest de Strawberry

Appâts : appâts spéciaux pour la mer

Récompense de quête : poisson-chat légendaire

Si vous avez envoyé les 13 poissons légendaires à Jeremy Gill, rendez-lui une autre visite. Puis il vous invite dans sa cabane de pêche à Rio Bravo, où vous pourrez pêcher le légendaire poisson-chat. Ceci n’est possible que dans l’épilogue de « Red Dead Redemption 2 ».