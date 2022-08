Ce nouveau bracelet OPPO est un puissant rival du Xiaomi Smart Band 7

L’OPPO Band 2 dispose d’un écran AMOLED de 1,57 pouces, avec une grosse batterie de 200 mAh et coûte moins de 40 euros à changer.

En plus de sa nouvelle génération de smartwatches avec WearOS, l’OPPO Watch 3 et la Watch 3 Pro, la firme chinoise a également présenté un troisième portable, l’OPPO Band 2, un nouveau bracelet intelligent qui arrive à rivaliser face à face avec le Xiaomi Smart Band 7.

L’OPPO Band 2 est un bracelet de sport qui se distingue par un grand écran AMOLED, avec une autonomie de plus de deux semainesselon le fabricant, et à un coût très économique qui le rend l’un des meilleurs bracelets quantifiants du marché en terme de rapport qualité prix.

OPPO Band 2, toutes les informations

Bande OPPO 2 spécifications Dimensions 45,3 x 29,1 x 10,66 mm

20 grammes Filtrer AMOLED 1,57 pouces

256 × 402 pixels

luminosité maximale : 500 nits connectivité Bluetooth

NFC (pour la Chine uniquement) capteurs capteur de fréquence cardiaque

Capteur d’oxygène sanguin (SpO2)

suivi du sommeil

Contrôle du niveau de stress Compatibilité Android 6.0 et versions ultérieures

iOS 10 et versions ultérieures Endurance Eau jusqu’à 5 ATM de profondeur Tambours 200mAh

Charge rapide 5W

Jusqu’à 14 jours d’autonomie

charge magnétique Les autres Plus de 100 modes sportifs

reconnaissance automatique de 4 sports

directions de navigation

paiements (uniquement dans la version avec NFC) prix de départ 35 euros pour changer

Le OPPO Band 2 a un design rectangulaire sans boutons sur les côtés qui lui donne un look vraiment premium et avec des dimensions assez contenues de 45,3 x 29,1 x 10,66 millimètres et pesant seulement 20 grammes.

Quant à ses caractéristiques techniques, le nouveau bracelet intelligent d’OPPO est équipé d’un écran AMOLED 1,57 pouces avec une résolution de 256 x 402 pixels et une luminosité maximale de 500 nitsgrâce à laquelle on peut voir ce panneau en plein soleil sans aucun problème.

Sans aucun doute, l’un des points forts de l’OPPO Band 2 est son autonomie, car il a une batterie de 200mAh avec une charge rapide de 5W et un système de charge magnétique. Selon la firme chinoise, cette batterie nous fournira une autonomie jusqu’à 14 jours d’utilisation continue.

En tant que bon bracelet de sport, l’OPPO Band 2 a la capacité de mesurer la fréquence cardiaque tout au long de la journée et le niveau d’oxygène dans le sang (SpO2), suivre le sommeil et surveiller le niveau de stress. De plus, au niveau de la mesure sportive, ce nouveau bracelet OPPO prend en charge plus de 100 modes sportifsdont quatre qu’il est capable de reconnaître automatiquement, et peut également nous donner directions de navigation si nous l’avons lié au smartphone.

Quant à sa connectivité, l’OPPO Band 2 dispose de Bluetooth pour se connecter à n’importe quel mobile Android avec Android 6.0 ou supérieur ou sur tout iPhone exécutant iOS 10 ou supérieur et a une version avec NFC qui prend en charge les paiements mobiles, mais, comme d’habitude, cela ne quittera pas la Chine.

Les meilleures astuces pour le Xiaomi Smart Band 7

OPPO Band 2 : disponibilité et prix

L’OPPO Band 2 sera mis en vente en Chine le 19 août prochain pour un prix de 249 yuans, environ 35 euros pour changer et la date d’arrivée de sa version internationale est encore inconnue.

