Qu’est-il arrivé à Gianna Hammer sur «Êtes-vous le seul»?

Production sur l’émission de télé-réalité de MTV « Are You The One? » (AYTO?) A été suspendu indéfiniment et sa cinquième saison a été effacée des services de streaming après que l’ancienne candidate Gianna Hammer ait présenté de graves accusations contre les membres de la distribution et de l’équipe de l’émission.

Hammer est entré dans l’œil du public en 2017 lors de la cinquième saison d’AYTO, une émission de télé-réalité qui utilise un algorithme de matchmaking pour jumeler secrètement les concurrents, promettant des prix en argent si tout le monde dans le groupe trouve ses «matchs parfaits».

Le casting de la cinquième saison est le seul à avoir échoué jusqu’à présent, mais selon Hammer, la finale décevante n’était pas la pire chose qui se soit produite pendant le tournage de la série.

Qu’est-il arrivé à Gianna Hammer lors du tournage d’AYTO?

Au cours des dernières semaines, Hammer a déclaré publiquement que les producteurs de l’émission l’ont «droguée» dans une stupeur dangereuse et ont permis à un autre membre de la distribution de l’agresser sexuellement.

Elle allègue en outre que l’équipe de production a continué à l’intimider et à la gaspiller, tout en conspirant pour couvrir toute l’épreuve.

La star de télé-réalité, qui a maintenant 25 ans et 21 ans à l’époque, a d’abord rendu public son histoire sur TikTok fin mars.

Dans une série en dix épisodes qui commence par la légende, «La fois où j’ai été droguée et agressée sexuellement pendant le tournage d’une émission de télé-réalité», Hammer décrit les événements qui, selon elle, se sont produits lors du tournage de la saison 5 d’AYTO.

«Je vais parler de quelque chose dont je n’ai jamais, comme, parlé publiquement», commence-t-elle. « Il y a quatre ans lors du tournage de ‘Are You The One?’ J’ai été droguée et agressée sexuellement. «

Hammer explique qu’elle avait traité sa dépression et son anxiété avec Zoloft, un ISRS connu pour avoir des effets potentiellement dangereux s’il est mélangé à de l’alcool.

Un soir, après une forte consommation d’alcool et une altercation avec un acteur masculin, elle dit que les producteurs de l’émission l’ont écartée et l’ont obligée à prendre une deuxième dose du médicament.

«Je me souviens de leur avoir clairement dit« Non », que j’étais tellement ivre et que je ne suis pas censé prendre mes médicaments contre l’alcool», dit Hammer, «Et je me souviens aussi qu’ils ont dit:« Ça ira.

«Maintenant, c’est la dernière chose dont je me souviens de cette nuit», dit-elle.

À partir de là, Hammer dit que les choses deviennent «floues», car elle ne se souvient pas du reste de la soirée et a dû compter sur les autres pour la renseigner sur leurs versions de ce qui s’est passé.

Elle dit que les producteurs l’ont approchée le lendemain matin et lui ont demandé si elle se souvenait de quelque chose de la nuit précédente.

En apprenant de Hammer qu’elle s’était évanouie et que la seule chose dont elle pouvait se souvenir était qu’ils « lui avaient donné une pilule » alors qu’elle était « super ivre », elle dit que les producteurs de l’émission ont nié l’avoir fait et l’ont ensuite informée du reste de les développements inquiétants de la nuit.

Ils ont dit à Hammer qu’elle avait été «vue au lit avec» un membre de la distribution masculin non identifié et avait été entendue dire non avant que certains camarades de la distribution ne la tirent physiquement du lit.

Hammer allègue que les producteurs ont minimisé l’incident avant de demander à un marteau secoué de décider si elle voulait que l’acteur qui avait tenté de l’agresser soit expulsé de la série.

« Je me suis assis là, je ne répondais même pas tout de suite », a déclaré Hammer au Daily Beast. « Je les regardais, comme, vous venez de me dire que c’est arrivé et je ne m’en souviens pas, maintenant vous voulez que je prenne cette décision ? »

En réponse, elle dit: «Ils ont fait ce commentaire en disant: ‘Il a volé tout le chemin ici, nous avons fait tous ces tests pour lui, il a un match parfait dans cette maison, ce serait beaucoup de le renvoyer, il je devrais passer le reste du temps dans un hôtel seul. »

Plutôt que de le faire quitter la série, la direction d’AYTO a interdit au délinquant de dormir dans la chambre commune avec le reste de la distribution, le reléguant sur le canapé à la place.

Hammer dit que la production lui a également interdit, à elle et à l’agresseur présumé, de consommer de l’alcool pour le reste du tournage, affirmant qu’aucun des deux ne pouvait «gérer leur alcool», ce qui, selon Hammer, était une punition.

De plus, elle dit qu’ils lui ont demandé, ainsi qu’au reste des membres de la distribution, de signer des NDA acceptant de ne pas parler de la situation pendant le tournage et ont promis qu’aucune séquence de la nuit ne serait diffusée.

Les membres de la distribution qui étaient là ont soutenu l’histoire de Hammer.

Les concurrents Hayden Weaver et Tyranny Todd ont tous deux attesté qu’ils savaient que Hammer avait reçu la dangereuse dose supplémentaire de ses médicaments, Weaver disant qu’il était là et l’avait vu se produire.

Selon Todd, Hammer est devenue tellement intoxiquée après avoir pris la pilule qu’elle était «consciente et évanouie».

Weaver, qui a fréquenté Hammer pendant plus de deux ans après l’émission, a déclaré aux journalistes que son futur partenaire de l’époque était essentiellement «inconscient les yeux ouverts».

Tous deux ont observé que Hammer n’était clairement pas en état de consentir à une activité sexuelle.

Todd a déclaré qu’elle était dans la chambre au moment de l’agression et a entendu Hammer lui dire de s’arrêter avant de regarder pour le voir au-dessus d’elle. C’est alors qu’ils ont rapidement sorti Hammer du lit et ont demandé de l’aide aux producteurs.

«Nous savions que Gianna en avait profité», a déclaré Todd, exprimant son indignation face aux abus de son compagnon de chambre.

Todd, Weaver et d’autres membres de la distribution soutiennent que les producteurs d’AYTO étaient obligés d’intervenir dans la tentative d’agression, mais ils n’ont rien fait.

Bien que Weaver n’ait pas été directement témoin de l’agression, il en est venu plus tard à la réalisation troublante qu’il avait été filmé.

«Je me souviens qu’à un moment donné, j’ai regardé la pièce et il y avait une caméra pointée là où Gianna était couchée», a déclaré Weaver. «Je ne pouvais pas voir exactement ce qu’ils filmaient, j’ai juste supposé qu’ils recevaient des plans de personnes endormies qu’ils pouvaient modifier en trucs pour la série. Je me suis rendu compte plus tard que [the male cast member] commençait essentiellement à la toucher et ils le filmaient comme si c’était comme un branchement.

Que s’est-il passé avant et pendant les retrouvailles de la saison 5 AYTO?

Vers janvier 2017, le couple de l’époque, Hammer et Weaver, ont déclaré qu’ils avaient été contraints d’assister à une réunion d’AYTO malgré leur refus initial de participer et ont informé la représentante de MTV Lauren Zins, actuellement vice-présidente du talent et du casting chez MTV, que les deux ne voulaient plus s’impliquer le spectacle.

«C’est personnel pour nous», dit Weaver dans un e-mail à Zins. «Pas une seule excuse, jamais. Ils voulaient juste que nous oublions que cela s’est jamais produit. Et c’est maintenant ce que nous essayons de faire. «

« Je ne suis pas un magicien, je ne peux pas effacer le passé, » répondit Zin. «Ce que je peux faire (et ce que j’ai déjà fait), c’est sensibiliser les hauts responsables de MTV à la situation et mettre en place un appel à l’action pour m’assurer que ces graves problèmes ne se reproduisent plus.»

« Cela dit, » continua-t-elle, « après que vous et Gianna ayez cartographié tout ce qui s’était passé, vous m’avez assuré que vous alliez participer. J’ai dépassé le point de résoudre ce problème. À moins qu’il y ait de nouveaux détails, je devrais être fait. au courant de, cela n’affecte pas la réunion ou le fait que vous revenez maintenant sur votre parole. «

En conclusion, Zins a déclaré: « Vous pensez peut-être que ces retrouvailles sont un rappel de toutes les expériences négatives, mais je suis plutôt une personne à moitié pleine de verre qui en profiterait pour se rappeler que si ce n’était pas pour cette émission, tu n’aurais jamais rencontré Gianna.

Lors de l’événement, Hammer et Weaver disent qu’une vidéo non autorisée d’elle a été montrée à d’autres candidats, la représentant dans un état d’ébriété et une situation dont elle ne se souvient pas la nuit où elle prétend avoir été droguée et agressée.

Hammer a demandé à voir les images par elle-même, mais dit qu’elle a été refusée.

Pourquoi Hammer raconte son histoire maintenant, quatre ans plus tard

Bien que Lighthearted Entertainment continue de nier que l’un des candidats d’AYTO ait signé une NDA ou signalé un abus, Hammer dit qu’à l’été 2020, elle a été contactée par un avocat de Viacom qui a déclaré qu’elle avait vu ses publications sur les réseaux sociaux et voulait enquêter sur le importent plus loin.

Cette enquête supplémentaire s’est terminée au début de 2021, l’avocat informant Hammer que, bien que la société de production ait admis «certains détails», tout ce qu’elle pourrait faire maintenant serait d’interdire l’agresseur anonyme.

Hammer a été offensé par le refus de l’entreprise de reconnaître son traumatisme ou de lui présenter des excuses.

Plus tôt dans la journée, Hammer a publié un nouveau TikTok informant ses abonnés de la situation.

«Pour mettre tout le monde au courant», dit-elle, «je n’ai pas entendu personnellement de MTV ou de Lighthearted. Je sais qu’ils ont publié une déclaration niant mes allégations et je pense que c’est juste une raison majeure pour laquelle les personnes qui subissent des agressions sexuelles traumatisantes ne viennent pas avant. »

« J’ai examiné les prochaines étapes que je peux franchir avec cela, mais pour l’instant, je suis vraiment très heureuse de pouvoir commencer à reprendre mon pouvoir et à aider les personnes qui ont vécu des expériences similaires », a-t-elle poursuivi.

« Rester fort et plein d’espoir. Nous verrons comment ça se passe. »

Hammer ne veut toujours pas nommer officiellement son agresseur.

L’ancien de l’AYTO a exprimé des sentiments mitigés à propos du camarade anonyme, qui aurait également été extrêmement ivre la nuit de l’agression.

Réfléchissant aux événements avec le recul, Hammer a déclaré: «Je ne savais pas comment en ressentir et il y a encore une partie de moi que je ne sais toujours pas comment en ressentir. J’ai de la colère pour lui, mais je suppose que je n’aurai jamais l’impression qu’il avait une intention malveillante. Je ne pense pas que c’était quelque chose qu’il avait prévu de faire.

Hammer et ses collègues membres de la distribution qui se sont manifestés préfèrent tenir MTV et Lighthearted Entertainment pour responsables de la facilitation de la tentative d’agression, niant ses retombées et continuant de refuser d’aider.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de harcèlement, d’agression et / ou d’abus sexuels, vous n’êtes pas seul. Visitez RAINN.org pour obtenir des ressources ou appelez le 1-800-656-HOPE (4673).

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.