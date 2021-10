Ghostbusters: Afterlife Reviews are in, est-ce la vraie suite que les fans espèrent?

Les premiers avis pour la suite tant attendue Chasseurs de fantômes : l’au-delà sont dedans, alors cela valait-il la peine d’attendre trente ans? Eh bien, oui, cela semble être le consensus général, car les critiques ont jusqu’à présent loué les performances de la distribution, ainsi que les efforts du réalisateur Jason Reitman pour faire entrer la franchise bien-aimée dans l’ère moderne.

Nous commencerons par Pete Hammond de Deadline, qui fait l’éloge de Reitman, et ses efforts pour réinventer avec succès la franchise de longue date, créant finalement une aventure « chaleureuse, drôle, excitante, nostalgique et émotionnelle ».

« Peut-être que la vraie star ici est Jason Reitman qui, comme Phoebe, redécouvre et réinvente son propre héritage cinématographique familial et, ce faisant, offre un retour chaleureux, drôle, excitant, nostalgique, émotionnel et tout à fait gagnant à la pure joie de ce classique de 1984 en créant quelque chose qui semble aussi très nouveau de toutes les bonnes manières. »

Rosie Knight d’IGN a également trouvé beaucoup à apprécier dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà, louant à nouveau les efforts de Reitman pour laisser tomber la tradition emblématique dans les temps modernes, tout en réussissant à revenir aux aventures bien-aimées d’autrefois.

« L’au-delà rappelle l’ère des Goonies, mais avec une touche résolument moderne. Alors que les chasseurs de fantômes en plein essor tentent de sauver leur ville et eux-mêmes, il y a suffisamment d’œufs de Pâques pour faire pleurer un adulte. Mais ceux qui n’ont jamais regardé un film Ghostbusters est toujours là pour une balade très amusante, remplie de travail de créatures sympas, d’action impressionnante et plus encore. »

Un tiers chasseurs de fantômes Le film est à divers stades de développement depuis la sortie de Chasseurs de fantômes II chemin, en 1989, avec la production sur le projet ayant calé maintes et maintes fois. Heureusement, de nombreuses critiques jusqu’à présent ont décrit une suite qui valait bien l’attente, avec Olly Richards d’Empire Magazine offrant au film un 4/5 exceptionnel, et félicitant à nouveau l’approche de Jason Reitman pour la suite tant attendue, qui, selon eux, gère rendre hommage aux films originaux tout en créant quelque chose de nouveau.

« Bien que plein d’amour pour les originaux, le film de Jason Reitman établit fermement sa propre nouvelle génération. Sur le potentiel ici, Ghostbusters a encore beaucoup de vie dedans. »

Sean O’Connell de CinemaBlend était malheureusement moins amoureux de la sortie. Tout en faisant l’éloge de la performance principale de McKenna Grace, il a estimé que le film s’égare trop souvent. « McKenna Grace s’approprie la franchise, au lieu d’emprunter un rôle dans le jeu de quelqu’un d’autre. Bustin’ aurait pu se sentir mieux si le reste du film s’engageait dans cette révolution, mais pour l’instant, Ghostbusters: Afterlife est parfois excitant, parfois amusant , et parfois la continuation déséquilibrée d’une franchise bien-aimée que Hollywood ne veut pas voir mourir. »

Christian Holub de Entertainment Weekly a trouvé le film encore plus fautif, lui attribuant une note C + Chasseurs de fantômes: Afterlife et en disant: « Quiconque cherche des liens avec les superproductions originales des années 80 trouvera ce qu’il cherche, mais il est difficile d’imaginer Ghostbusters: Afterlife frapper une nouvelle génération de fans. »

Alors que Courtney Howard d’indieWire a trouvé beaucoup à apprécier à propos de Ghostbusters: Afterlife, y compris les rôles principaux féminins et la réinvention contemporaine de certains des attributs de la franchise, ils ont également trouvé que le film était défectueux, notamment en raison de son incapacité à se détacher du film original. assez, conduisant à une dépendance à la nostalgie.

« Malgré une nouvelle orientation féminine et des évolutions intelligentes de ses caractéristiques, cette résurrection d’une franchise bien-aimée souffre d’une trop grande dépendance à l’égard de sa vie antérieure. »

Heureusement, la positivité reprend grâce à Sheri Linden de The Hollywood Reporter, qui a déclaré: « La distribution captivante d’Afterlife a la bande dessinée, et ils jouent également des personnes plus étoffées que le premier film proposé, reflétant l’intérêt du réalisateur pour le personnage- histoires animées. »

Enfin, Eric Francisco d’Inverse a même trouvé Chasseurs de fantômes : l’au-delà être une amélioration par rapport à l’original emblématique à certains égards, notamment les éléments d’action et d’horreur.

« [T]e film est parfaitement conscient de l’héritage le plus important de l’original : son mélange de genres d’action, de comédie et d’horreur. Afterlife prend le film de 1984 et monte le volume pour 2021. L’action est plus viscérale – une poursuite à mi-parcours avec l’Ecto-1 pourrait encourager Fast & Furious à prendre des notes – tandis que la saveur unique de l’horreur de la série est plus féroce que les originaux pouvait rêver. »

Se déroulant trente ans après la suite de 1989 Ghostbusters II, Ghostbusters: Afterlife suit une famille qui déménage dans une petite ville, où elle découvre son lien avec l’équipe originale de chasseurs de fantômes. Après avoir été expulsées de leur maison, la mère célibataire et la fille de feu le grand Dr Egon Spengler, Callie (Carrie Coon) et ses deux enfants, Phoebe (Mckenna Grace) et Trevor (Finn Wolfhard), sont forcés de déménager dans un ferme à Summerville, Oklahoma, laissée par le défunt grand-père des enfants, où une série de tremblements de terre inexpliqués se produisent bien qu’ils ne soient situés sur aucune faille et que des choses étranges se produisent dans une ancienne mine qui appartenait autrefois à l’occultiste présumé Ivo Shandor.

Les enfants découvrent l’histoire de leur grand-père avec les Ghostbusters originaux, qui ont depuis été largement oubliés par le monde au-delà de leurs fans. Lorsque des phénomènes surnaturels liés au « Manhattan Crossrip of 1984 » de New York se produisent et menacent le monde, les enfants, ainsi que leur famille et leurs amis, doivent résoudre le mystère vieux de plusieurs décennies du déménagement de leur grand-père et utiliser l’équipement des Ghostbusters, et devenir leur successeurs pour le sauver.

Réalisé par Jason Reitman (qui est bien sûr le fils de chasseurs de fantômes et Chasseurs de fantômes II réalisateur Ivan Reitman) et écrit par Reitman et Gil Kenan, Chasseurs de fantômes : l’au-delà met en vedette Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Paul Rudd. La suite tant attendue retrouve également les acteurs principaux du film original de retour à leurs rôles respectifs après toutes ces années, y compris Bill Murray en tant que Dr Peter Venkman, Dan Aykroyd en tant que Dr Raymond « Ray » Stantz, Ernie Hudson en tant que Dr Winston Zeddemore, Sigourney Weaver dans le rôle de Dana Barrett et Annie Potts dans le rôle de Janine Melnitz.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà devrait être publié par Sony Pictures aux États-Unis le 19 novembre 2021, après avoir été retardé quatre fois par rapport à la date initiale de juillet 2020 en raison des circonstances mondiales actuelles.

Sujets : Ghostbusters 3, Ghostbusters