House of the Dragon Showrunner compare la série à la succession « Mais avec des dragons »

Lorsque Jeu des trônes créé en 2011, le public a vu le début d’une grande guerre entre plusieurs familles cherchant le pouvoir du trône de fer. La prochaine série préquelle de HBO, Maison du Dragon, sera similaire ; cependant, l’accent sera mis sur une seule famille. Les Targaryen sont proches de l’apogée de leur pouvoir lorsque le spectacle débute plus tard ce mois-ci, et une guerre civile se profile à l’horizon pour la famille la plus puissante de Westeros.

Ryan Condal, showrunner pour Maison du Dragon, reconnaît la similitude entre sa nouvelle série et une autre émission de HBO, Succession. L’écrivain s’est entretenu avec le magazine SFX via GamesRadar, faisant la promotion de la nouvelle série. Lors de sa première en 2018, le public a vu des membres de la famille Roy se battre pour leur place dans l’héritage de l’empire médiatique de leur père vieillissant. Condal mentionne que les enjeux seront augmentés des tensions dans Jeu des trônescomme similaire à Succession, Maison du Dragon se concentrera sur une famille et le sang versé entre ses membres. Interrogé sur la structure comparable, Condal dit :

« Oui, je pense que c’est en fait une excellente métaphore, et les choses auxquelles nous avons fait référence dans le [writers’] la plupart des pièces étaient The Crown et Succession, tout comme des analogues tonals et comme des spectacles que nous, les écrivains, apprécions vraiment et dans lesquels nous nous sommes vraiment immergés. Le Game of Thrones original est vraiment la guerre des roses, donc ce sont les Yorks et les Lancaster [played out] avec les Stark et les Lannister – deux familles distinctes qui ne se sont jamais aimées au départ. Ceci, cependant, est la Danse des Dragons. C’est une guerre civile qui se passe au sein d’une famille singulière, ce qui, d’une certaine manière, la rend beaucoup plus captivante et tragique, parce que vous voyez des gens qui sont des parents de sang se retourner les uns contre les autres et partir en guerre. »

Condal présente une prémisse intrigante à la série, et les fans ont hâte d’avoir leur premier aperçu complet de la série quand Maison du Dragon arrive sur HBO plus tard ce mois-ci, le 21 août.

Ryan Condal révèle le grand changement qu’ils ont apporté Maison du Dragon

Le public s’attend à remarquer des distinctions entre Maison du Dragon et l’original Jeu des trônes série lors de la première de l’émission le 21 août. Cependant, Ryan Condal affirme qu’une grande partie des décors et des décors resteront relativement similaires. Il a déclaré à GamesRadar : « C’est un monde médiéval, ce qui signifie que le temps avance plus lentement qu’à notre époque… Mais dans ce cadre, des choses comme les châteaux existent depuis des siècles, voire des millénaires, et elles ne changent pas beaucoup. beaucoup.’ Cependant, le showrunner mentionne une chose dans la série qui sera différente de leur Jeu des trônes contrepartie : la mode.





« Le seul grand changement que nous avons fait était la mode. Même à l’époque médiévale, si vous regardez la façon dont un soldat s’habillait en 1100 par rapport à 1300, il y a une énorme différence là-bas. C’est l’une des choses avec lesquelles nous avons joué, mais même quand vous faites cela, vous rendez toujours hommage au design de la série originale, car elle doit avoir l’air de vivre dans le même univers. »

Les tenues créées par le département maquillage et costumes seront sans aucun doute de premier ordre, tout comme Jeu des trônes était alors qu’il était sur l’air. Attendez-vous à voir des designs uniques et magnifiques de Maison du Dragon et des paysages à couper le souffle alors que les fans sont ramenés à Westeros le 21 août.