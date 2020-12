«  Petite maison dans la prairie  »: un redémarrage est en cours dans un service de streaming populaire et voici les détails

Petite maison dans la prairie est l’une des séries télévisées les plus populaires de son époque. Bien qu’il ait été diffusé de 1974 à 1983 sur NBC et ait eu plus de 200 épisodes, il est tout aussi remarquable aujourd’hui qu’il l’était lors de sa première diffusion. C’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’Hollywood tente de recréer la magie du spectacle pour une nouvelle période et un nouvel âge. Il a récemment été annoncé qu’un redémarrage de l’émission est en cours chez CBS All Access, qui sera bientôt réorganisé pour devenir Paramount +.

Melisssa Sue Anderson comme Mary Ingalls Kendall, Robert Kenneally comme Seth Barton dans «La petite maison dans la prairie» | Bruce Birmelin / Banque de photos NBCU

De quoi parle «Little House on the Prairie»?

Le spectacle, qui se déroule dans les années 1870, est basé sur les livres de Laura Ingalls Wilder. Il suit la famille Ingalls et Laura elle-même est représentée par Melissa Gilbert. Le reste. de la famille comprend sa mère et son père, Charles (Michael Landon) et Caroline (Karen Grassle), ainsi que ses deux sœurs Mary (Melissa Sue Anderson) et Carrie (Sidney Greenbush). Laura est la narratrice de la série.

Après avoir été diffusée pendant près de 10 ans, l’émission s’est terminée. Gilbert, qui était un enfant à ses débuts, était marié à la fin. S’adressant au New York Times en 1984, Gilbert a déclaré: «Je ne pensais pas qu’une femme mariée devrait encore demander conseil à son père. Mais quand nous avons commencé cette émission, nous n’avions jamais imaginé qu’elle durerait aussi longtemps.

Le redémarrage en cours et les tentatives précédentes

Divertissement hebdomadaire a annoncé cette semaine que l’émission était en train de redémarrer à Paraamount + Le projet provient des studios Paramount TV et du contenu anonyme alors que le studio le développe comme «une adaptation d’une série dramatique d’une heure». Trip Friendly sera un producteur exécutif. Son père, Ed, a acquis les droits cinématographiques et télévisuels des romans autobiographiques d’Ingalls Wilder.

Exclusif: Paramount TV Studios développe un redémarrage tant attendu de «Little House on the Prairie» en tant qu’adaptation d’une série dramatique d’une heure. https://t.co/i3jQKNUiIX – Divertissement hebdomadaire (@EW) 17 décembre 2020

Ce n’est pas la première tentative de redémarrage La petite maison dans la prairie. Le monde merveilleux de Disney a diffusé une mini-série en 2005. De 2008 à 2010, il y avait aussi une comédie musicale en tournée basée sur le spectacle.

Sony Pictures avait un Petite maison film en cours, mais le projet a échoué une fois Amy Pascal parti en 2015. «Nous nous sommes rapprochés mais pas assez», a déclaré Friendly à l’époque. Malgré les tentatives de redémarrage qui n’ont pas encore progressé, l’émission est diffusée en syndication aux États-Unis sur des réseaux tels que la chaîne Hallmark Drama et UPtv, entre autres.

Selon Entertainment Weekly, au moins un ancien membre de la distribution est prêt à faire une apparition lors du redémarrage. Alison Arngrim, qui a joué Nellie Oleson a déclaré: «Je suis juste le bon âge pour jouer Mme Oleson. Je suis totalement là. Je n’ai aucune honte. Aucun mot sur si d’autres voudraient revenir aussi.