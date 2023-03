Une maman qui a eu son premier enfant à l’adolescence a dit qu’elle était une « mère horrible » pour avoir donné une vie meilleure à ses jeunes enfants

Les enfants les plus âgés sont presque toujours jaloux de leurs frères et sœurs plus jeunes à un degré ou à un autre – après tout, ils obtiennent les parents qui ont eu une certaine pratique parentale.

Pour une mère sur Reddit, cependant, la jalousie de sa fille aînée envers ses jeunes frères et sœurs a plusieurs couches.

Et alors qu’elle partageait un message sur le sous-Reddit « r / AmITheA–hole » (AITA), un forum où les gens demandent de l’aide pour déterminer s’ils ont tort dans des scénarios de conflit, le ressentiment de sa fille commence à devenir un vrai problème au sein de leur famille.

La mère a eu sa fille aînée quand elle était adolescente et elle en veut à son éducation difficile.

Ayant sa première fille CJ à seulement 17 ans, la mère a eu du mal à subvenir aux besoins de son enfant, et bien que ses besoins fondamentaux aient toujours été satisfaits, il n’y avait pas d’argent pour autre chose.

Elle écrit qu’elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour donner une belle vie à CJ, en économisant pour les Noëls et les anniversaires, mais que CJ n’a pas eu grand-chose d’autre en termes de possessions matérielles ou d’activités, et ils n’ont pris que deux vacances pendant toute l’enfance de CJ.

Heureusement, au moment où CJ avait 17 ans et était prête à aller à l’université, la mère avait gravi les échelons à son travail, avait été promue et gagnait un revenu décent. Elle a commencé à acheter les choses qu’elle voulait à CJ et a même utilisé une prime d’emploi pour finalement l’emmener à Disney World. « C’était bien qu’après des années de lutte, je puisse la gâter un peu. »

La mère s’est mariée depuis et a eu deux autres enfants qui vivent confortablement financièrement, et sa fille aînée s’en offusque.

Elle admet que ses deux plus jeunes enfants, Jack et Melissa, vivent très différemment de CJ, avec de grands Noëls et des anniversaires, de nombreux voyages et tous les autres signes extérieurs des parents qui « vivent très confortablement », comme l’a dit la mère.

Elle a essayé d’égaliser le score avec CJ ces dernières années, mais les écarts sont flagrants. CJ les a signalés pendant des vacances en famille, alors sa mère l’a assise et s’est excusée pour la façon dont elle l’a élevée.

« J’aurais aimé être dans un meilleur endroit quand elle avait leur âge », a-t-elle déclaré à CJ. « Je sais que je ne pourrai jamais vraiment me rattraper… Je sais qu’il lui faudra du temps pour guérir de ça. »

Mais CJ se met en colère chaque fois que Jack ou Melissa reçoivent quelque chose de leur mère et les choses se sont gâtées lorsque, pour l’anniversaire de Jack, la famille est allée voir le spectacle de Broadway « Frozen ». CJ était visiblement en colère et sa mère a essayé d’en discuter avec elle, mais cela n’a pas aidé.

CJ a finalement laissé échapper: « Tu sais ce que j’ai eu pour mon 5e anniversaire, Jack? Une Barbie du magasin à un dollar. »

La mère est désemparée parce qu’elle ne sait pas comment rattraper autrement la façon dont elle a élevé sa fille.

Elle a demandé à CJ si ce qu’elle voulait réellement, c’était qu’elle donne moins à ses frères et sœurs plus jeunes, et CJ a dit non, mais qu’elle se sentait en droit de s’en plaindre quand elle le voulait.

Après que leur dispute se soit mal déroulée, elle a reçu un texto de CJ la qualifiant de « mère horrible », ce qui l’a laissée totalement perplexe quant à ce qu’elle pouvait faire d’autre pour arranger les choses avec CJ. « Je ne peux pas continuellement m’excuser », écrit-elle.

Les gens sur Reddit ont compris les sentiments de sa fille, mais ont convenu qu’elle avait fait de son mieux en tant que parent.

« Je comprends la position de CJ », a écrit une personne, « [but] Je ne comprends pas dans votre message que vous l’avez négligée tout en donnant plus à ses frères et sœurs. » Ils ont également suggéré à CJ de consulter un thérapeute pour surmonter les difficultés auxquelles elle était confrontée en étant élevée par une mère adolescente.

D’autres avaient cependant une vision un peu plus dure de CJ. « Elle n’était pas démunie », a écrit un Redditor, « sa mère faisait de son mieux… Elle est complètement irritable… Combien de temps s’attend-elle à ce que vous rampiez ? »

Une personne est entrée dans le vif du sujet. « Elle a fait de son mieux, que demander de plus ? la personne a écrit de la maman. « Sa fille est bouleversée par la situation. Mais ce n’est pas la faute de la mère, ni celle des enfants de 5 ans. »

« Elle doit parler à un thérapeute et accepter le fait que tout le monde reçoit une main différente », ont-ils poursuivi.

Il ne fait aucun doute que l’éducation de CJ a été incroyablement difficile et que la pauvreté peut être profondément traumatisante, à tel point qu’elle peut réellement changer le cerveau d’un enfant, comme l’explique la vidéo ci-dessous.

Compte tenu de cela, il est certainement facile de comprendre pourquoi CJ est si blessé et en colère.

Pourtant, la plupart d’entre nous arrivent avec le temps à une réalisation simple mais néanmoins surprenante à propos de nos parents – comme nous, ce ne sont que des gens qui se débrouillent dans la vie en faisant du mieux qu’ils peuvent, et ils n’ont plus de réponses sur la façon de le faire correctement. que nous.

Espérons qu’avec le temps et avec un peu d’aide, CJ et d’autres personnes comme elle pourront comprendre que leurs parents ont fait de leur mieux et commencer à sortir de leur passé difficile.

