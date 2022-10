Goodbye Stranger Things : David Harbour présente la bande-annonce de Violent Night

in

IMAGES UNIVERSELLES

L’acteur qui jouait Jim Hopper est temporairement absent de Netflix. Découvrez à quoi ressemblera son film de Noël en action pure !

©IMDBDavid Harbour joue dans Violent Night.

Depuis que David Harbour apparaît dans choses étranges, les abonnés de Netflix ont reconnu l’acteur comme l’un des plus charismatiques de ces dernières années. Dans la peau de Jim Hopper, il a laissé entendre qu’il pouvait mener toutes sortes d’histoires. C’est que bien qu’il travaille dans l’industrie depuis longtemps, il a fallu attendre la série avec Millie Bobby Brown où il a obtenu l’acceptation du public. De cette façon, vous êtes prêt à jouer dans un projet stimulant dans la peau de père Noël. Connaître les détails !

David Harbour n’ignore pas que les téléspectateurs ont connu son travail relativement récemment. En dialogue avec le Los Angeles Times, il a évoqué à quel point cela peut être difficile pour ses petits collègues de chose étranges pour devenir si célèbre n’étant qu’un enfant. « J’ai de la chance car cela ne m’est arrivé qu’à 40 ans. Je sais ce que c’est d’aller au centre commercial, je sais ce que c’est d’être harcelé et humilié. Je sais ce que c’est que les gens ne pensent pas que je suis cool, trouvent des amis, les gens ne viennent pas vers moi« , révélé.

En ce sens, l’acteur n’a aucun préjugé dans le choix de ses projets. Bien qu’il ait été annoncé il y a quelque temps qu’il dirigerait un film de Noël, ce n’est qu’aujourd’hui que Images universelles a publié la bande-annonce. Dans la peau du Père Noël, Harbour jouera Nuit violenteune production qui s’éloigne de l’esprit classique de Noël pour adopter le format de la comédie d’action sombre. Découvrez la bande-annonce ci-dessous!

De quoi s’agit-il? Les producteurs de Personne, John Wick, Atomique, Deadpool 2 Oui Rapides et furieux se réunissent à nouveau pour une histoire remplie d’adrénaline. « Lorsqu’une équipe de mercenaires fait irruption dans un complexe familial riche la veille de Noël et prend tout le monde à l’intérieur en otage, ils n’étaient pas préparés à un défenseur surprise : le Père Noël est dans le bâtiment et s’apprête à montrer pourquoi ce Père Noël, pas… est pas de sainte», explique le synopsis officiel.

Sous la direction de Tommy Wirkola, Nuit sans paix -tel qu’il est traduit en Amérique latine- a un scénario de Pat Casey et Josh Miller. De même, le reste de la distribution est complété par les performances de John Leguizamo, Edi Patterson, Cam Gigandet, Alex Hassell, Alexis Louder et Beverly D’Angelo. Vous ne pouvez pas manquer sa première prochaine 2 décembre dans les théâtres!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂