Hades propose désormais une sauvegarde multiplateforme entre PC et Nintendo Switch avec mise en garde

Supergiant Games est sorti avec Enfers, l’action-aventure roguelike qui met les joueurs dans les sandales du prince Zagreus qui se retrouve bien au milieu du drame grec commun entre un arbre généalogique allongé qui ressemble à un bébé a pris des crayons de couleur.

Pourtant, il gère bien ce mélange, entre étoffer certains des morceaux les plus ésotériques de la mythologie grecque tout en offrant une action impeccablement fulgurante qui s’étend dans les profondeurs de l’enfer tout en combattant un assortiment fantastique de méchants et de sbires de Enfers.

Enfers est un exemple parfait d’accès anticipé bien fait, où les consommateurs ont été constamment informés des événements à venir et des mises à jour ont été livrées sous une forme de haute qualité tout au long du titre d’accès anticipé. Vous ne penseriez pas que c’est difficile à faire, en tenant les fans au courant des changements qui se produisent, mais c’est apparemment une entreprise brutale que de nombreux développeurs n’ont pas réussi à faire.

Alors quand les nouvelles ont éclaté hier Jeux Supergiant avait mis en œuvre des sauvegardes multiplateformes entre le PC et le Nintendo Switch, il a peut-être été considéré comme normal pour le cours venant des développeurs approchant rapidement un statut légendaire après les goûts de Transistor et Bastion.

Veuillez lire la section Aide et informations du jeu pour plus de détails. Cette mise à jour inclut également diverses autres améliorations de nos correctifs PC post-lancement.

Il convient de noter que les joueurs doivent sauvegarder leurs parties dans des emplacements différents, et ne pas le faire peut signifier que vous finirez par écraser votre progression sur une plate-forme ou sur l’autre; un aspect que quelques-uns ont malheureusement semblé avoir déjà appris à la dure.

Si vous enregistrez accidentellement sur un fichier précédent, vous ne devriez pas être trop déchiré pour le moment; voyez si vous pouvez démarrer sur la plate-forme où la sauvegarde a pu être écrasée, en chargeant dans la sauvegarde actuelle.

Certes, ce n’est pas l’implémentation la plus propre au monde; renommer les fichiers et entrer diverses données sur les plates-formes, mais c’est aussi loin de ne pas implémenter le mécanisme en premier lieu.

Certains noteraient que cela encourage la double déduction pour le titre; pour être joué à la fois en déplacement et dans le confort de l’environnement de votre PC, où les deux plates-formes offrent leurs propres avantages uniques pour ceux qui sont désireux de les essayer.

