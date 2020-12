La famille Ingalls revient à la télévision avec une nouvelle version, plus de 30 ans plus tard

Plus de 30 ans après sa plus célèbre adaptation, « Petite maison dans la prairie»(« La famille Ingalls »,« La maison dans la prairie »,« Les pionniers »ou« La petite maison dans la prairie ») pourrait revenir à la télévision.

PLUS D’INFORMATIONS: Photos de la réunion de la « famille Ingalls » en 2014

Paramount TV Studios (« 13 Reasons Why ») et Anonymous Content (« Defending Jacob ») développent une nouvelle version de la série basée sur les romans écrits entre 1932 et 1943 par Laura Ingalls Wilder, rapporte The Hollywood Reporter.

En novembre dernier, Trip Friendly, le fils d’Ed Friendly, le premier producteur à obtenir les droits de diffusion de l’histoire de la famille Ingalls à la télévision, avait déclaré à EW qu’il y avait un intérêt à faire revivre le monde de « Little House » à basé sur le souvenir de l’adaptation mettant en vedette Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassle et Melissa Sue Anderson et qu’entre 1974 et 1983 a généré neuf saisons de plus de 200 épisodes et quatre émissions spéciales.

PLUS D’INFORMATIONS: L’histoire tragique de la vraie famille Ingalls

LA FAMILLE INGALLS

La série, diffusée à l’origine par NBC aux États-Unis, était une adaptation libre des textes de Laura Ingalls Wilder, qui a écrit chaque récit de ses expériences d’enfance à la fin du 19e siècle dans le Wisconsin, le Kansas et le Minnesota. En 2005, ABC sort une mini-série beaucoup plus fidèle à l’histoire originale, bien qu’elle n’adapte que les deux premiers livres de l’écrivain américain, « Little House in the Big Woods » et « Little House on the Prairie ».

Au total, les livres originaux de « Little House on the Prairie » sont neuf, y compris le roman posthume « Les quatre premières années » (1971), bien que Rose Wilder Lane, la fille du romancier, en ait écrit quelques autres.

Le redémarrage de la série sera produit par Friendly, Joy Gorman et Dana Fox et a déjà des acheteurs intéressés, bien qu’il n’ait pas encore d’écrivains crédités.

PLUS D’INFORMATIONS: L’auteur de « The Ingalls Family » n’aura plus son propre prix pour contenu raciste

VIDÉO RECOMMANDÉE

Christian Serratos: rencontrez le protagoniste de la nouvelle série Selena sur Netflix