Eli de l’ancien U-KISS révèle que lui et sa femme vont divorcer – Voici pourquoi

De retour en 2017, ancien U-KISSde Eli avait révélé qu’il avait épousé sa femme, Ji Yeon Soo, derrière le dos de ses parents. Le couple ayant une différence d’âge de 11 ans, ses parents étaient contre le mariage. Sa famille n’avait pas mangé de repas ensemble depuis 3 ans à l’époque.

Le 26 novembre 2020, Eli avait révélé sur son Instagram compte qu’il divorcerait de sa femme. En raison de circonstances personnelles, Eli était retourné aux États-Unis, tandis que sa femme était restée en Corée avec leur fils, Michael.

Salut tout le monde. 2020 a été une année difficile pour nous tous. J’ai des nouvelles que j’aimerais partager avec vous tous… Ma femme et moi avons décidé de nous séparer. Je suis actuellement aux États-Unis et Michael vit avec sa mère en Corée. Bien que je ne puisse pas voir Michael pour le moment, j’irai le voir chaque fois que je le pourrai et j’essaierai de faire de mon mieux pour être la figure paternelle dont il a besoin. Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve mais je prie pour que Michael et sa maman soient heureux. Nous sommes vraiment reconnaissants de tout votre soutien au fil des ans et je m’excuse que les choses se soient terminées ainsi.

– Eli