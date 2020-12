«  Petite maison dans la prairie  »: Comment Michael Landon a fait pleurer Melissa Gilbert dans des scènes émotionnelles – «  C’était une manipulation bizarre  »

Melissa Gilbert n’avait que 9 ans lorsqu’elle a été choisie pour le rôle de Laura Ingalls sur Petite maison dans la prairie. Elle avait beaucoup de répliques à mémoriser et beaucoup de grandes émotions à dépeindre. Selon Gilbert, producteur exécutif, scénariste, réalisateur et acteur principal Michael Landon l’a aidée avec son rôle à succès. Cependant, avec le recul, Gilbert admet que la technique de Landon était peut-être «bizarre».

Melissa Gilbert et Michael Landon | Banque de photos NBCU

La seule fois où Melissa Gilbert a oublié ses répliques sur « Little House on the Prairie »

Dans une interview avec CBS Sunday Morning en juillet, Gilbert a déclaré qu’elle ne connaissait ses répliques qu’une seule fois.

«Et cela n’est arrivé qu’une seule fois», dit-elle. «Et j’ai continué à oublier et j’ai continué à oublier. Et Michael a finalement coupé et il a dit: «Vous ne connaissez pas vos répliques, n’est-ce pas? Et j’ai juste commencé à pleurer. Alors, il a nettoyé le plateau. Il a fait partir tout le monde.

CONNEXES: « Petite maison dans la prairie »: la raison stressante pour laquelle Michael Landon a dû réécrire le pilote de dernière minute

«Juste fondre en larmes», a poursuivi Gilbert, «parce que j’ai été éclaté. Et il a dit: ‘Calme-toi simplement. On va faire ça. Vous allez apprendre vos lignes. Et nous l’avons fait et nous l’avons fait et nous l’avons fait. Et je l’ai enfin compris. Et j’étais prêt. Et j’ai dit: « Merci beaucoup. » Et je lui ai fait un câlin. Et il a dit: « De rien. » Et puis il est descendu juste devant moi et il a dit: ‘Et cela ne se reproduira plus jamais, n’est-ce pas?’ «

Gilbert n’a plus jamais oublié ses lignes.

Melissa Gilbert a eu du mal à pleurer pendant l’épisode « L’amour de Johnny Johnson »

Dans ses mémoires, Conte des prairies, Gilbert décrit sa connexion avec Landon (qu’elle appelle «Mike» tout au long du livre) comme un «lien spécial». Landon était toujours là pour Gilbert, l’aidant à arriver là où elle avait besoin d’être émotionnellement dans les scènes.

CONNEXES: « Petite maison dans la prairie »: Melissa Gilbert pensait que la « froideur » de Melissa Sue Anderson était présentée à la caméra

Quand le Petite maison dans la prairie L’équipe de distribution a filmé l’épisode «L’amour de Johnny Johnson», Gilbert a eu du mal à se sentir ému à propos d’un béguin non partagé que Laura vivait.

«Parfois, il était difficile pour moi de comprendre ces émotions, et cet épisode était l’un de ces moments», a-t-elle écrit. «Me mettre à la place de Laura n’a pas fonctionné. Pas plus que de faire remonter une sorte d’horrible souvenir du donjon. Alors Mike m’a aidé.

Comment Michael Landon a fait pleurer Melissa Gilbert au moment du tournage de « Little House on the Prairie »

Lorsque Landon a réalisé que Gilbert avait du mal à se rendre là où elle avait besoin d’être émotionnellement dans la scène, il l’a prise à part.

«Il a mis son bras autour de moi et nous a éloignés du plateau, du côté où nous pourrions être seuls», a-t-elle écrit. «Et dans le temps qu’il a fallu pour marcher quinze à vingt pieds, il s’est mis à pleurer. Puis il s’est tourné vers moi et les larmes coulant sur son visage, il a dit: ‘As-tu une idée de combien je t’aime?’ «

La technique de Landon a fonctionné. Ses paroles ont immédiatement inspiré les larmes de Gilbert.

Melissa Gilbert et Michael Landon | Banque de photos NBCU

CONNEXES: « Petite maison dans la prairie »: pourquoi tout le monde voulait travailler pour Michael Landon et le moyen presque impossible de devenir membre d’équipage

«Mike m’a laissé pleurer pendant quelques secondes, puis il a dit: ‘Êtes-vous prêt?’ J’ai hoché la tête et nous avons tourné notre scène », a-t-elle écrit.

Ce n’était pas la seule fois que Landon utilisait sa relation personnelle avec Gilbert pour gonfler l’émotion.

«Mike a utilisé cette technique pour plusieurs des belles scènes père-fille qui ont suivi», a écrit Gilbert. «Avec le recul, oui, c’était une manipulation bizarre, une sorte de façon tordue de faire jouer un enfant.»

Mais, en même temps, Gilbert considère les pleurs comme «thérapeutiques».

«J’ai pu libérer certaines de mes propres émotions que je gardais en bouteille», a-t-elle écrit.