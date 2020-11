Jim Bridenstine quittera ses fonctions de chef de la NASA lorsque le président élu Biden prendra le relais: rapport

La NASA aura apparemment un nouveau chef après la prestation de serment du président élu Joe Biden.

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, ne restera pas dans le rôle principal de l’agence dans l’administration Biden, même si on le lui demande, a rapporté le rapport Aerospace Daily & Defense Report dimanche 8 novembre.

« Vous avez besoin de quelqu’un qui a une relation étroite avec le président des États-Unis … quelqu’un à qui l’administration fait confiance … y compris l’OMB [Office of Management and Budget], National Space Council, National Security Council, « a déclaré Bridenstine à Irene Klotz, rédactrice spatiale pour Aviation Week, publication mère de Aerospace Daily & Defence Report. » Je pense que je ne serais pas la bonne personne pour cela dans une nouvelle administration. «

L’histoire de Klotz est derrière un paywall, mais elle a publié sur Twitter une série de citations qui ont diffusé le raisonnement de Bridenstine – y compris la citation ci-dessus, que vous pouvez trouver ici– et ses réflexions sur l’avenir de la NASA. Par exemple, Bridenstine semble optimiste quant à l’avenir de la NASA et de l’exploration spatiale américaine de manière plus générale.

En relation: Visions présidentielles pour l’exploration spatiale: d’Ike à Trump

« Vous avez besoin de quelqu’un qui a une relation étroite avec le président des États-Unis … quelqu’un de confiance de l’administration … y compris l’OMB, le Conseil national de l’espace, le Conseil de sécurité nationale. Je pense que je ne serais pas la bonne personne pour cela dans un nouveau administration –Bridenstine8 novembre 2020

« Il existe un accord politique sur le fait que l’Amérique doit faire de grandes choses dans l’exploration spatiale, que nous devons diriger le monde … Il y a eu des leçons tirées du passé, et je pense que le Congrès est bien placé pour s’assurer que nous avoir des programmes durables à l’avenir », a-t-il déclaré l’un des extraits tweetés. Et en un autre, il a souligné qu ‘ »il y a beaucoup de gens qui peuvent faire un excellent travail en tant qu’administrateur de la NASA ».

Il est bien trop tôt pour spéculer sur le successeur de Bridenstine; les résultats des élections du 3 novembre doivent encore être certifiés, après tout, et la politique spatiale est susceptible de figurer en bas de la liste des priorités du président élu Biden alors qu’il met son administration en marche. (Le président Trump n’a pas encore concédé et conteste les résultats, mais ses poursuites et tous les recomptages qui ont lieu ne changeront probablement pas le résultat, disent les experts.)

«Il existe un accord politique sur le fait que l’Amérique doit faire de grandes choses dans l’exploration spatiale, que nous devons diriger le monde … Il y a eu des leçons tirées du passé et je pense que le Congrès est bien placé pour s’assurer que nous avons programmes durables pour l’avenir. https://t.co/QoZzDQYBEU8 novembre 2020

Bridenstine a prêté serment en tant qu’administrateur de la NASA en avril 2018 et a dirigé l’agence à travers 2,5 ans mouvementés. Pendant ce temps, par exemple, le programme Artemis d’exploration lunaire en équipage de la NASA a démarré. Artemis vise à faire atterrir deux astronautes près du pôle sud lunaire en 2024 et à établir une présence humaine durable sur et autour de la lune d’ici 2028, contribuant à ouvrir la voie à des missions sur Mars avec équipage dans les années 2030.

La NASA a également lancé les missions InSight Mars, le rover Perseverance et Parker Solar Probe sur la montre de Bridenstine. Et la campagne de dix ans de l’agence pour favoriser le développement de taxis astronautes privés se concrétise au cours de ce qui semble être ses derniers mois de travail. SpaceX a lancé deux astronautes de la NASA sur un vol d’essai vers la Station spatiale internationale en mai dernier et se prépare pour le lancement le 14 novembre de Crew-1, le premier vol opérationnel avec équipage sous contrat de la société vers le laboratoire en orbite de la NASA.

Mike Wall est l’auteur de « Là-bas« (Grand Central Publishing, 2018; illustré par Karl Tate), un livre sur la recherche de la vie extraterrestre. Suivez-le sur Twitter @michaeldwall. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂