Au cours des dernières décennies, le Univers cinématographique Marvel est devenu la grande sensation du divertissement dans le monde entier, générant des millions de fans de tous âges. À partir de 2008, plusieurs célébrités faisaient partie des films, ainsi que d’autres films non-MCU pour des raisons de droit. Certains d’entre eux montrent que le temps qui passe n’existe pas et ils semblent n’avoir jamais vieilli. Ces 7 acteurs semblent être éternellement jeunes !

7+ acteurs Marvel qui ne vieillissent jamais

7- Céline Blanchett

Sous l’impulsion de ses plus proches parents, cette actrice a décidé de tenir le rôle d’Héla dans Thor : Ragnarok (2017). Au cas où vous ne pensez pas qu’elle a très peu vieilli, nous vous montrons ici une image d’elle lors de la première du Seigneur des Anneaux et une actuelle.

6- Samuel L. Jackson

Le chanteur de Nick Fury et l’une des légendes hollywoodiennes les plus acclamées des dernières décennies a 73 ans. La réalité est que dans ses différentes apparitions dans le MCU, il ne semble pas avoir son véritable âge et semble beaucoup plus jeune.

5- Nathalie Portman

La lauréate de l’Oscar 2011 pour Black Swan travaille dans l’industrie depuis qu’elle est enfant, donc le public la reconnaît dès son plus jeune âge et il semble que le temps n’ait pas été son rival dans ses 40 ans actuels. Bientôt, elle jouera dans Thor: Love and Thunder, jouant à nouveau Jane Foster.

4- Jamie Foxx

Également lauréat des Oscars pour son rôle de Ray Charles, cet acteur hollywoodien aux multiples facettes a endossé le rôle d’Electro dans les films The Amazing Spider-Man 2 (2014) et dans le récent Spider-Man : No Way Home. dans le cadre du multivers. Quand on le voit physiquement, ses 54 ans ne se remarquent pas du tout.

3- Halle Berry

L’actrice a joué Storm dans X-Men il y a plus de 20 ans et il ne semble pas y avoir beaucoup de changement à 55 ans. Ses autres projets, Wound et John Wick 3, montrent qu’il est parfait pour les scènes d’action qui nécessitent certaines aptitudes physiques.

2- Tobey Maguire

Le premier Spider-Man de l’ère moderne a traversé de bonnes semaines depuis son retour en tant que super-héros de Spider-Man: No Way Home. Les fans l’ont revu dans le costume, mais maintenant âgé de 46 ans, bien que dans ses parties, il ait montré qu’il préservait sa jeunesse.

1- Paul Rudd

Le cas le plus marquant du MCU et de tout Hollywood est celui de cet acteur de 52 ans, qui, étonnamment, ne semble pas avoir jamais vieilli. C’est généralement un sujet commenté par les fans sur les réseaux car il a un visage très similaire à son jeune âge. En 2023, il reviendra sous le nom de Scott Lang pour Ant-Man and the Wasp : Quantimania.

