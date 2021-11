Doctor Who : La série pourrait ramener le « Fugitive Doctor »

L’actrice Jo Martin a évoqué la possibilité de revoir son incarnation de Doctor Fugitive après sa récente apparition dans le troisième épisode de la saison 13 de « Doctor Who ». Sa première apparition remonte à la saison précédente à travers l’épisode « Fugitive of the Judoon ».

Le personnage de Martin vit sous le couvert de Ruth Clayton, une guide touristique à Gloucestor qui vit comme un humain aux côtés de son « mari » Lee, en utilisant un appareil qui l’a aidée à échapper à la division « Time Lords ». Sa présence dans la série aurait été une grande surprise pour les fans car il est une incarnation en dehors du canon précédemment établi.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ozark : regardez la nouvelle bande-annonce de la dernière saison de la série

Après avoir formulé quelques théories qui le désignent comme une version de « Doctor Who » d’une dimension alternative, il a été révélé qu’il s’agissait en fait d’une incarnation précédente de William Hartnell, le premier de tous. Son retour dans la saison 13 de la série dans laquelle il affrontait les Ravageurs dans le Temple d’Atropos n’est peut-être pas son dernier en production.

La BBC a dévoilé une nouvelle vidéo des coulisses de la série dans laquelle Jo Marton a laissé entendre que sa version de Doctor Who a encore de nombreuses histoires devant lui, exprimant sa joie à son retour : « Jodie est toujours délicieuse, les nouveaux sujets sont délicieux. Ils sont tout simplement adorables et j’ai toujours le costume », a déclaré l’actrice.

Me reverront-ils ? Ce que je dirai, c’est qu’il sera difficile de m’en débarrasser.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Peter Capaldi a partagé ses inspirations pour « Doctor Who »

« Doctor Who: Flux », le nom que la série a reçu dans sa saison 13, a présenté l’incarnation de Jodie Whittaker face à sa plus grande menace, c’est pourquoi les scénaristes devront faire usage de tous les alliés possibles que le Docteur a à votre disposition, ainsi que de donner une fin digne à l’héritage Whittaker.