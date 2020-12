Oui, non, oui, non … Samsung pourrait lancer le Galaxy Note21 après tout

Samsung a déjà confirmé que le S-Pen sera compatible avec d’autres téléphones Galaxy, mais il ne semble pas que tout soit perdu pour voir un nouveau Galaxy Note en 2021!

Nous avons déjà connu plusieurs rebondissements de script avec le nouveau Samsung Galaxy Note et son chute possible de portefeuille de Samsung en 2021, car bien que Samsung lui-même ait confirmé qu’en effet le S-Pen sera compatible avec d’autres téléphones Galaxy, jetant les bases de il n’y a plus de différenciation avec le Galaxy NoteIl est également vrai que nous avons lu et entendu des rumeurs dans les deux sens.

Y aura-t-il Galaxy Note21? N’y aura-t-il pas de Galaxy Note21? Le doute est dans l’air et comme il se reproduit année après année, la vérité est que personne ne l’avait pris trop au sérieux, car les plus vétérans savent déjà que Samsung n’a jamais eu de problèmes pour élargir un catalogue d’appareils déjà assez prolifique et aussi, abandonner l’une de ses gammes les plus emblématiques n’aurait pas beaucoup de sens être vraiment sincère.

En tout cas, et après beaucoup de discussions et de discussions, il semble que à la fin, il y aura un nouveau Samsung Galaxy Note en 2021 si l’on regarde les informations publiées par SamMobile et d’autres médias spécialisés, qui indiquent désormais que la famille Galaxy Note vivra malgré le fait que le S-Pen peut être utilisé dans d’autres modèles.

L’avenir est certainement incertain pour une famille Galaxy Note qui, dans cette situation, perdrait son grand élément de différenciation

Il est confirmé par des sources en Corée du Sud, berceau de Samsung, où il il y avait eu beaucoup de spéculations sur cette compatibilité universelle du S-Pen qui ferait perdre du sens à une gamme ‘Remarque’ spécifique, jusqu’à ce que Samsung ait mis fin aux rumeurs selon lesquelles il n’a pas l’intention à court terme d’abandonner la famille Galaxy Note, qui est finalement votre fer de lance annuel sur la plateforme Android au moins en termes de possibilités.

Yonhap News a rapporté au nom d’un employé anonyme de Samsung, qui leur a confirmé que « Ils préparent déjà la prochaine série Galaxy Note pour 2021 », bien que l’ensemble de l’industrie ait pensé autrement après déclarations de TM Roh, directeur de l’activité mobile de Samsung, qui avait laissé entendre dans des déclarations précédentes que la société prendrait votre S-Pen sur le Galaxy S21 Ultra au début du cours suivant.

Ainsi, et sans connaître le feuille de route À plus long terme de Samsung, il est désormais difficile de faire des évaluations pour savoir si la gamme Galaxy Note aura du sens avec un Galaxy S déjà compatible avec lui. style, mais ce que nous savons, c’est que d’ici 2021, il y aura Galaxy Note même si ce pourrait être le dernier … Ou cela pourrait nous apporter des nouvelles et arriver dans un format roll up absolument spectaculaire!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂