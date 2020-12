Pourquoi Lily Collins a aggravé son français en faisant « Emily in Paris »

« Emily à Paris»Suit un responsable marketing qui se rend à Paris pour apporter une perspective américaine sur une société de publicité française. Contrairement au protagoniste de la série Netflix, Lily Collins a révélé qu’elle parlait couramment le français jusqu’à ce que la fiction apparaisse.

«J’ai grandi en parlant français à l’école. Mes petits frères sont à moitié suisses, alors j’ai commencé à parler français avec eux dès mon plus jeune âge », a déclaré l’actrice anglo-américaine dans un clip de The Netflix Afterparty.

Il parlait si couramment qu’il lisait et rêvait même en français. Cependant, Lily Collins Il a avoué qu’il avait arrêté de pratiquer et que sa confiance avait diminué. «L’anglais de mes petits frères était bien meilleur que mon français, alors j’ai commencé à abandonner», dit-elle.

Dans cette interview, il a également déclaré que lorsqu’il a commencé à enregistrer « Emily à Paris« Elle était prête à revoir son français, mais » Emily est si mauvaise en français et je joue un personnage qui est le plus américain que j’ai jamais ressenti de ma vie. «

« C’était très difficile pour moi de déchiffrer entre les deux, donc mon français, je pense, a empiré », at-il ajouté. Cependant, il a promis de s’améliorer pour la deuxième saison de la série de Netflix. « Je vais aller mieux », a déclaré l’actrice.

Lily Collins a promis d’améliorer son français pour la deuxième saison de « Emily in Paris » (Photo: Netflix)

LILY COLLINS VS. EMILY COOPER

Lily Collins Elle est très contente du succès de la série, cela lui a apporté plus de popularité et de très bonnes expériences. L’actrice s’est entretenue avec Cosmopolitan et a révélé à quel point elle ressemblait à son personnage.

« Je pense qu’Emily est optimiste, très rêveuse et passionnée et j’aime penser que je le suis aussi », a déclaré Collins à propos de sa ressemblance avec son personnage. Même si elle a souligné qu’Emily se révèle être beaucoup plus extravertie qu’elle.

Cependant, il y a quelque chose en quoi ils diffèrent. Alors qu’Emily est accro à Instagram, un peu à cause de son travail et parce qu’elle aime les réseaux sociaux, Lily Collins dit qu’elle ne passe pas autant de temps sur les réseaux sociaux car elle aime plus la vraie vie.