Offset répond aux critiques de Snoop Dogg sur le « WAP »

Offset a répondu aux critiques de Snoop Dogg sur le « WAP », affirmant qu’il déteste quand les hommes « se lancent dans les affaires féminines ». Alberto E. Rodriguez / «J’adore l’homme Snoop, mais elle a grandi. Je ne suis pas dans les affaires féminines », a-t-il déclaré samedi à TMZ. «Je déteste quand les hommes font ça. Je ne fais pas ça. «C’est du divertissement, tu sais ce que je dis? C’est un record numéro un », a-t-il déclaré. «N’importe qui peut dire ce qu’il veut dire, c’est six fois platine en trois ou quatre mois … ce n’était pas si mal parce que ça a été n ° 1. En tant que rappeurs, nous parlons de la même merde. C’est beaucoup d’autonomisation des femmes, ne l’abattez pas. Nous n’avons jamais eu autant d’artistes féminins qui dirigent cette merde. Ils nous rattrapent, nous dépassent, établissent des records. Snoop a initialement critiqué la chanson, faite par l’épouse d’Offset, Cardi B, et Megan Thee Stallion, disant que la chanson est trop révélatrice: «Ayons, vous savez, de la vie privée, une certaine intimité là où il veut découvrir plutôt que vous lui dites », A déclaré Snoop à l’animatrice de Central Ave, Julissa Bermudez.« Pour moi, c’est comme, c’est trop à la mode quand ça en secret, ça devrait être une femme… c’est comme ta fierté et ta possession. C’est votre joyau du Nil. C’est ce à quoi vous devez vous accrocher. Cela devrait être une possession dont personne ne pourra avoir connaissance tant qu’il ne le connaîtra pas. «J’adore le fait qu’elles s’expriment et qu’elles fassent leur truc. Je ne veux juste pas que ce soit à la mode là où les jeunes filles, elles peuvent s’exprimer comme ça sans même savoir que c’est un bijou auquel elles s’accrochent jusqu’à la bonne personne vient autour. » [Via]