Overwatch League – OGE annoncé comme étant signé au Florida Mayhem pour la saison à venir

le Florida Mayhem ont annoncé leur liste finale pour la prochaine saison de la Ligue Overwatch après que la saison 2020 ait été embourbée par des luttes, dont la grande majorité découlait de la pandémie qui a interrompu plus de quelques points de fonctionnement standard dans la vie quotidienne dans un large spectre du monde en général.

Dans cette liste, il y a Son ‘OGE’ Min-Seok en tant que joueur principal du tank anciennement avec le Dallas Fuel en 2019, puis les Gladiators de Los Angeles lors de la saison 2020.

Le char principal entre maintenant dans la liste de la Floride avec une compréhension de plusieurs équipes: comment ils s’entraînent, se gélifient et prennent des décisions tactiques dans les moments d’embrayage.

On pourrait affirmer que OGE est dans un emplacement de choix pour guider le Florida Mayhem pour une saison 2021 probablement tumultueuse avec son statut de vétéran et sa compréhension de la ligue dans son ensemble, après un début quelque peu controversé en Corée du Sud pour propulser les joueurs dans des rangs compétitifs.

Le renforcement aurait eu lieu à l’été 2017, lorsque le joueur tentait de gagner suffisamment d’argent pour un meilleur PC; dont l’ombre a suivi le char principal tout au long de sa carrière esport jusqu’à présent. OGE a été brièvement suspendu en 2018 de la Ligue Overwatch comme moyen de réparer le comportement.

Le reste de l’alignement de Florida Mayhem pourrait très bien en faire un favori pour la prochaine saison 2021, car des noms monumentaux ont été choisis et semblent viser une première place au sein de la Ligue. L’amortisseur de San Francisco devra peut-être simplement vérifier le rétroviseur.

BQB, Slime, OGE, Checkmate, Gangnamjin, Gargoyle et Yaki complètent une équipe entièrement sud-coréenne qui a un niveau monumental de pedigree et de compétence qui pourrait secouer plus que quelques équipes, en supposant que Ligue Overwatch une fois de plus peut revenir au jeu hors ligne; un aspect qui dépend apparemment entièrement du fait que la pandémie peut ou non être maîtrisée par divers gouvernements et groupes pharmaceutiques coordonnant un mouvement gargantuesque de vaccins à travers le monde.

OGE semble également avoir de grands espoirs pour la liste, qui mélange facilement des aspects de l’ancienne Team RunAway avec d’autres noms prestigieux tels que BQB et Gargoyle pour compléter une liste qui pourrait bien résister à la scène nord-américaine.

Malheureusement pour nous, nous devrons attendre quatre mois supplémentaires pour savoir précisément à quel point le nouveau Florida Mayhem peut résister au climat moderne.