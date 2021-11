Tom Hanks dévoile ses trois films préférés dans sa filmographie

Avec près de quarante ans d’activité dans le monde artistique, Tom Hanks a réussi à devenir l’un des acteurs les plus reconnus, célébrés et appréciés du public. Le double oscarisé a commencé sa carrière au début des années 1980 jusqu’à ce qu’il décroche son premier grand rôle en 1984 avec la comédie romantique « Splash », sa première collaboration avec le cinéaste Ron Howard.

Ce serait au cours de la première décennie de sa carrière d’acteur que Hanks s’est d’abord imposé comme l’un des nouveaux visages de la comédie américaine, se distinguant dans des films tels que « Turner & Hooch », « Big » ou « Bachelor Party ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Paul Thomas Anderson veut que Daniel Day-Lewis quitte sa retraite

Cependant, avec l’arrivée des années 90, Hanks a commencé à jouer des rôles plus proches du drame dans ses performances ultérieures, bien qu’il soit toujours associé à des projets familiaux tels que la voix de Woody dans chaque film et court métrage lié à la franchise Disney-Pixar. » Toy Story « , avec actuellement un peu plus d’une centaine de crédits cinématographiques et télévisuels, un nombre qui augmente au fil des ans.

Tom Hanks a partagé quelques mots avec « The Bill Simmons Podcast » dans lequel il a choisi ses trois films préférés dans toute sa filmographie. Le premier d’entre eux serait « A League of Their Own », le film de Penny Marshall se déroulant en 1943, l’année où la ligue de baseball était sur le point de disparaître parce que de jeunes hommes se battaient pendant la Seconde Guerre mondiale.

Hanks joue le rôle d’un entraîneur sarcastique et ivre. La bande serait ajoutée à la sélection de préservation de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis en raison de sa fidélité historique, ainsi que de son importance esthétique. L’acteur note qu’en plus des grands moments qu’il a partagés avec l’équipe de tournage et ses collègues acteurs, j’aime pouvoir jouer au baseball tout l’été.

Le deuxième choix de Hanks était « Cloud Atlas », un ambitieux projet de science-fiction réalisé par les sœurs Wachowski, qui ne serait pas en mesure de récupérer son investissement au box-office international. L’acteur assure que ses compagnons étaient « des gens fantastiques qui ont juste essayé de faire le meilleur travail de plongée profonde », rendant ce travail en soi magique.

Dans le film, Tom Hanks joue divers personnages qu’il rencontre à différents moments. Le film serait une manière d’explorer les ramifications des actions menées par l’humanité tout au long de son histoire jusqu’à sa chute imminente. Au fil des années, le film a réussi à acquérir un statut culte.

Le dernier choix de Hanks serait un peu évident pour certains de ses fans. Il s’agit de « Cast Away », un film sorti en 2000 sous la direction de Robert Zemeckis dans lequel un homme survit seul pendant sept ans sur une île déserte. « Nous avons eu des aventures audacieuses en faisant ce film », a-t-il noté.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Idris Elba confirme le début de la production du film « Luther »

Des rapports précédents affirment que la santé de Tom Hanks était si détériorée qu’il a failli mourir à la fin du tournage en raison d’une infection causée par une blessure. Cependant, l’acteur se présente depuis des années comme quelqu’un d’extrêmement optimiste, il ne serait donc pas surprenant qu’il trouve un message significatif dans cette expérience.