Le patron d’IMAX pense que la controverse sur HBO Max est un vrai problème, croit que WarnerMedia changera de cap

Avec les salles de cinéma fermées pendant pratiquement toute l’année 2020, les plates-formes de streaming augmentant leurs bases d’abonnement à pas de géant, et maintenant WarnerMedia annonçant que tous leurs films à venir sortiront sur HBO Max en même temps que dans les salles de cinéma, l’industrie du théâtre est en la pire forme dans laquelle il ait jamais été. Mais le PDG d’IMAX, Rich Gelfond, choisit de rester optimiste. Dans une interview avec Deadline, Gelfond a déclaré qu’il pensait que la décision de Warner était en contradiction avec ce que les cinéastes travaillant sous eux veulent.

« Je ne pense pas [the controversy over WarnerMedia’s new release strategy] est une tempête qui va souffler dans quelques jours. Je pense que c’est un vrai problème et je pense qu’en fait cela va avoir encore plus d’influence que ce que pensent les exposants … « Je pense [Warner’s decision] était principalement un manque de compréhension de nombreux éléments du fonctionnement de l’entreprise théâtrale. Quand les gens font des films [it’s] différent de faire des choses TV pour le streaming. Ainsi, lorsque de grands réalisateurs comme Chris Nolan ou Denis Villeneuve ou Patty Jenkins envisagent leurs films, ils les voient sur grand écran et ils font des effets spéciaux de cette façon, éclairage, caméra. Ils racontent une histoire visuelle d’une certaine manière. Cela ne se traduit pas bien sur le petit écran et ce n’est pas ce que le talent veut. «

Même avant 2020, l’industrie du cinéma se débattait face à la diminution du public qui se rendait dans les cinémas, préférant regarder la dernière émission ou le dernier film Netflix dans le confort de leur maison au lieu de payer des billets, des collations, des boissons et de l’essence pour allez voir un film sur grand écran. De plus en plus, les seuls films faisant de grandes affaires dans les salles de cinéma étaient les fonctionnalités géantes comme le MCU ou Guerres des étoiles.

Pourtant, 2019 a été la plus grande année pour les salles de cinéma en termes de revenus au box-office dans le monde, et les studios hollywoodiens rêvent toujours de produire ce film qui rapporterait un milliard de dollars brut au box-office. Cette année également, Gelfond a souligné que la fréquentation des théâtres Imax en Chine et au Japon était de retour à 100%[emergency] les niveaux. Avec un vaccin imminent aux États-Unis, Gelfond est convaincu que le public reviendra en salles dans quelques mois, et c’est à ce moment que Warner aura des doutes sur sa stratégie de sortie en ligne.

« Je ne comprends tout simplement pas pour la vie de moi pourquoi WarnerMedia abandonnerait ce box-office. Cela n’a aucun sens. Si le théâtre revient, et je pense qu’il reviendra comme dans d’autres endroits, je pensent qu’ils vont regarder ces chiffres, en particulier pour des films plus tard dans l’année comme Suicide Squad et Dune, et ils vont regarder le marché et dire: « Cela n’a tout simplement pas de sens … [and] ils sont susceptibles de changer ce qu’ils disent faire. «

Espérons que Gelfond aura raison dans ses affirmations, et 2020 ne se révélera pas être l’année où l’industrie du théâtre a haleté son dernier souffle. Cette nouvelle vient de Deadline.

Sujets: HBO Max, Streaming, Salles de cinéma, IMAX