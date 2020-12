«  The Office  »: la plupart des fans veulent regarder ces 2 épisodes le soir du Nouvel An

Fans de Le bureau se tournent souvent vers la série humoristique en vacances pour se divertir. Beaucoup recherchent les épisodes qui présentent les tristement célèbres fêtes de bureau de Dunder Mifflin à Noël, mais le soir du Nouvel An, Le bureau les fans veulent quelque chose de différent. Ce sont les deux épisodes les plus diffusés Bureau les fans regardent le réveillon du Nouvel An.

Ed Helms et Steve Carell | Trae Patton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

« The Office » reste un favori des fans à Noël et au Nouvel An

La comédie NBC est un favori des fans de tous les temps pour beaucoup, mais c’est particulièrement vrai pendant les vacances. À Noël, les fans veulent le plus regarder l’épisode de la saison 2 «Christmas Party» – l’épisode où Jim (John Krasinski) se bat pour offrir à Pam (Jenna Fischer) la théière pleine de «cadeaux bonus».

Il y a plusieurs épisodes sur le thème de Noël de Le bureau pour les fans à regarder, mais pas tellement d’épisodes orientés vers le Nouvel An. Cependant, il y a deux épisodes que les fans préfèrent regarder lorsqu’ils sonnent pour la nouvelle année.

De nombreux fans apprécient l’ultimatum de Holly Flax le soir du Nouvel An

«Ultimatum» est un épisode qui se déroule après les vacances du Nouvel An. Il est donc logique que les fans se tournent vers l’épisode de la saison 7 le soir du Nouvel An.

USDish rapporte que 8,26 millions de fans diffusent cet épisode de Le bureau pour sonner la nouvelle année. Dans l’épisode, Michael Scott (Steve Carell) est incroyablement excité à propos de son retour au travail car il saura enfin si le petit ami de Holly Flax (Amy Ryan) AJ (Rob Huebel) a répondu aux exigences de son ultimatum.

CONNEXES: « Le bureau »: Pourquoi les jeunes enfants apprécient une série sur les adultes d’âge moyen qui travaillent

Lorsque Michael ne voit pas d’anneau au doigt de Holly, il est submergé de joie. Avec l’aide de la réceptionniste Erin (Ellie Kemper), Michael fait la fête avec les articles dans sa «boîte à bonheur» et fait exploser «Ma vie serait sucer sans toi» de Kelly Clarkson.

Plus tard, dans une torsion des événements, Michael découvre que Holly et AJ sont toujours ensemble. Mais cela n’empêche pas les fans de diffuser cet épisode le soir du Nouvel An. C’est peut-être parce qu’ils savent ce qui attend Michael et Holly à la fin.

De nombreux fans diffusent également l’épisode « The Office » avec Ricky Gervais le soir du Nouvel An

Ricky Gervais est le cerveau comique derrière la série originale Le bureau. Gervais joue David Brent, l’équivalent britannique de Michael Scott. Il est peut-être la star de la série britannique, mais Gervais prend le relais dans la version américaine – jusqu’à son apparition en tant qu’invité, bien sûr. Gervais a surpris les fans avec son camée dans l’épisode de la saison 7 «The Seminar».

CONNEXES: Comment « le bureau » a changé la vie des acteurs, y compris John Krasinski et Kate Flannery

Dans l’une des séries à froid, Michael rencontre le fictif David Brent à l’extérieur d’une banque d’ascenseurs. Lorsque Michael remarque l’accent de David, il demande à diriger un personnage britannique sur lequel il travaille par le natif d’Angleterre. Et quand David fait une blague «C’est ce qu’elle a dit», Michael l’embrasse.

Malheureusement, l’épisode ne présente Gervais que pendant quelques instants. L’épisode lui-même concerne le séminaire d’affaires qu’Andy Bernard (Ed Helms) organise pour gagner plus de clients. Mais selon USDish, cet épisode de Le bureau a 7,93 millions de téléspectateurs le soir du Nouvel An.

Les données d’USDish sont basées sur des informations d’IMDb. Les deux épisodes de Le bureau avait plus de 1 500 votes sur la base de données de divertissement et une note de 7,5 ou plus lorsque le mot-clé «réveillon du Nouvel An» était utilisé.

Le bureau les fans disposent d’un temps limité pour diffuser la série sur Netflix. Après le réveillon du Nouvel An, ils devront se tourner vers Peacock pour le catalogue de Bureau épisodes.