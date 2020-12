L’affiche de Fennec Shand arrive aux côtés d’une tonne d’images du chapitre 15 Mandalorian

The Mandalorian L’affiche du personnage de la saison 2 met l’accent sur Fennec Shand de Ming-Na Wen. En plus de la dernière affiche de personnage, Lucasfilm a publié de nouvelles images et un art conceptuel de l’épisode du chapitre 15 de la semaine dernière. Guerres des étoiles les fans, pour la plupart, ont été extrêmement satisfaits de la saison 2, qui, malheureusement, se termine cette semaine. Après vendredi, les fans devront attendre la première de la saison 3 le jour de Noël 2021. Il y a SPOILERS pour The Mandalorian saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

Fennec Shand. Chapitre 15 de #TheMandalorian est maintenant en streaming #DisneyPlus. pic.twitter.com/JDSquwP9mw – The Mandalorian (@themandalorian) 14 décembre 2020

Le Fennec Shand de Ming-Na Wen a été introduit pour la première fois en The Mandalorian saison 1. Selon Din Djarin, « Fennec Shand est une mercenaire d’élite. Elle a fait son nom en tuant pour tous les principaux syndicats du crime, y compris les Hutts. Si vous la poursuivez, vous ne passerez pas le lever du soleil. » C’est ainsi que Djarin a choisi d’avertir Toro Calican, bien qu’il n’ait finalement pas prêté attention à ces avertissements. Après avoir cru qu’elle était morte, Boba Fett la prit sous son aile, où il lui pansa l’estomac. Depuis, elle s’est associée à l’emblématique chasseur de primes, lui étant redevable de lui avoir sauvé la vie.

Fennec Shand aide maintenant Din Djarin dans sa mission de sauver Grogu des griffes de Moff Gideon. Shand est une assassine active dans la galaxie lors de la montée de l’Empire galactique. Pendant ce temps, elle a rencontré des membres de l’escouade de commando clone d’élite Clone Force 99, également connue sous le nom de Bad Batch. Shand fait une apparition dans le prochain animé Mauvais lot Série Disney +. Elle s’est fait un nom en travaillant comme mercenaire d’élite pour les principaux syndicats du crime de la pègre, y compris le clan Hutt. À un moment donné de sa carrière, elle est devenue recherchée par le Bureau impérial de la sécurité, ce qui est abordé dans The Mandalorian Chapter 15.

Ailleurs, nous avons une tonne d’images de The Mandalorian Chapitre 15. Images de Boba Fett dans son armure nouvellement récupérée, Din Djarin dans un costume de garde impérial, Djarin avec son casque enlevé pendant qu’il fait son scan facial, Migs Mayfeld de Bill Burr, et plus. De plus, l’art conceptuel de l’épisode est conçu pour Guerres des étoiles les fans à apprécier. Moff Gideon semble particulièrement sinistre dans l’une des images de l’art conceptuel.

The Mandalorian La saison 2 s’achèvera dans quelques jours, laissant les fans se demander où elle s’arrêtera. Mando et son équipage réussiront-ils à récupérer Grogu? Ou est-ce que Moff Gideon sera victorieux? Quoi qu’il en soit, une grande confrontation vient d’être taquinée à la fin du chapitre 15, et l’acteur de Gideon Giancarlo Esposito a promis des combats extrêmes entre lui et Mando. Vous pouvez consulter la dernière affiche de personnage mettant en vedette Fennec Shand ci-dessus, grâce à le compte Twitter officiel de Mandalorian.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming