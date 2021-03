Œufs de Pâques Taylor Swift, significations cachées et théories des fans

S’il y a une chose que les fans de Taylor Swift et les agents du FBI ont en commun, c’est la capacité de trouver même les indices les plus obscurs et de les connecter à une intrigue plus large.

Depuis que Swift a révélé pour la première fois qu’elle cachait des indices et des significations cachées dans la plupart de son travail, les fans sont devenus des experts en disséquant son travail pour attraper ces surprises.

Swift appelle ces joyaux des «œufs de Pâques» – un terme pour des messages cachés, des images ou des fonctionnalités inventé à la fin des années 70 par Steve Wright, alors directeur du développement logiciel pour Atari – et les utilise pour ajouter des couches de métaphores à son travail.

La chanteuse a intégré la chasse aux œufs de Pâques pour tout, de la mise à jour de l’état de sa relation au dévoilement des noms des bébés de célébrités – et Swifties s’est habitué à rester sur ses gardes alors qu’ils attendent constamment des indices sur ce qui va suivre.

Voici quelques-uns des plus récents œufs de Pâques de Taylor Swift qui font vibrer les fans:

Des tenues des Grammys aux albums précédents, Swift nous a donné beaucoup d’oeufs de Pâques au cours de la dernière année.

Indices des Grammys

Swift a abordé certains de ses œufs de Pâques les plus évoqués dans le discours d’acceptation de son Grammy en remerciant son petit ami Joe Alwyn pour sa participation à la création de ses récents albums, Folklore et Toujours.

Elle a dit qu’Alwyn était «la première personne à qui je joue chaque chanson que j’écris et j’ai passé le meilleur moment à écrire des chansons avec vous en quarantaine.»

Les fans soupçonnent depuis longtemps qu’Alwyn a co-écrit les chansons «Exile» et «Betty» sous le pseudonyme de William Bowery et le discours de Swift semble le confirmer.

Swift a poursuivi en remerciant «James, Ines et Betty, ainsi que leurs parents, qui sont les deuxième et troisième personnes à qui je joue chaque nouvelle chanson que j’écris.»

Cela faisait référence à Blake Lively et Ryan Reynolds dont le nom de la plus jeune fille a été révélé au monde via la chanson de Swift «Betty» dans laquelle James et Ines sont également mentionnés.

Swift a également partagé une image prise aux Grammys dans laquelle elle tient trois doigts, ce qui conduit certaines personnes à spéculer davantage sur le fait qu’un troisième album vient rejoindre ses albums frères. Folklore et Toujours qui ont été publiés en tandem en 2020.

Cependant, ce choix de pose est très probablement une référence au fait que Swift a remporté le prix de l’Album de l’année pour la troisième fois de sa carrière.

Une autre théorie obscure est tirée de la tenue Oscar de la Renta Grammy de Swift qui était couverte de fleurs. La robe comportait un tournesol qui n’était pas dans la conception originale car il apparaissait sur le podium, ce qui a amené certains fans à supposer que c’est un indice.

Après que Harry Styles et Swift aient été vus en train de bavarder lors des récompenses, certains espéraient que la fleur était un signal que ces deux ex travaillaient ensemble sur une collaboration.

Styles a sa propre chanson appelée «Sunflower» et Swift devrait enregistrer son propre morceau «Style», qui serait sur l’ancien membre de One Direction.

Surprises à propos de Swift Intrépide Libération

Swift a laissé entendre qu’elle réenregistrerait une partie de sa vieille musique depuis des années maintenant après sa dispute très médiatisée avec Scooter Braun sur ses droits de posséder ses maîtres.

Le premier sur les réenregistrements est le deuxième album studio de Swift et l’un de ses premiers succès, Intrépide.

Elle a récemment caché une annonce spéciale dans l’un de ses Instagrams dans laquelle elle a utilisé des lettres majuscules placées stratégiquement pour dire aux fans que la réédition arriverait le 6 avril.

Mais ce n’est pas le seul que les fans d’œufs de Pâques ont trouvé à propos de Swift Intrépide album. Avant la sortie, Swift a partagé un ré-enregistrement de son single « Love Story » avec la pochette d’accompagnement.

Sur la couverture, Swift porte une chemise identique à celle portée par le personnage «Romeo» dans son clip original. Les fans soupçonnent que c’est la manière de Swift de communiquer qu’elle n’a plus besoin d’un homme pour la sauver car elle prend le contrôle de son propre art avec la sortie.

Les fans soupçonnent également que Swift inclura une collaboration inédite avec la meilleure amie Selena Gomez après que quelques indices aient laissé entendre que ces deux-là cuisinaient quelque chose.

Gomez s’est récemment rendue sur Instagram pour se plaindre de la disparition de Swift et a inclus un produit nommé « Fearless » dans sa collection de maquillage Rare Beauty. On soupçonne que la piste sera le numéro 13 de l’album qui est bien documenté comme étant le numéro préféré de Swift.

Toujours œufs de Pâques

Swift est tombé Toujours en décembre 2020 à la grande surprise des fans qui se remettaient encore d’elle Folklore album qui était arrivé quelques mois auparavant – mais quelques œufs de Pâques clés nous ont subtilement dit que le chanteur travaillait sur quelque chose de spécial.

Avant de sortir Folklore, Swift avait partagé un message sur les réseaux sociaux avec la légende: « Il ne se passe pas grand-chose pour le moment », donc quand un message avec la même légende est arrivé plus tard dans l’année, les fans avaient raison de supposer que cela signifiait une autre version (Toujours) arrivait.

Swift a également permis aux fans de découvrir certains des noms de pistes grâce à la magie d’Instagram dans les semaines qui ont précédé l’album.

Elle a sous-titré une histoire Instagram, « Tis the damn season » qui sera plus tard révélé comme le titre du quatrième morceau de l’album. Dans un autre article, elle a caché des images de saule et de lierre en arrière-plan. Ces plantes sont devenues plus tard des titres de piste sur Toujours.

Swift a également caché sans effort des indices dans Folklore à quoi s’attendre Toujours en faisant le 13e morceau de chaque album sur respectivement son grand-père et sa grand-mère.

Folklore métaphores

Swift’s Folklore l’époque était remplie d’innombrables indices, indices et métaphores – à l’intérieur et à l’extérieur de l’album.

Avant sa sortie, le clip de Swift pour « Lover », la chanson titre de son album précédent, avait donné aux fans un indice sur l’esthétique de Folklore.

Folklore C’est aussi là qu’Inez, James et Betty ont été présentés en tant que personnages d’un triangle amoureux chez les adolescentes. Swift change de perspective tout au long de l’album pour raconter une histoire d’amour du point de vue de chaque personnage.

Le consensus général semble être que les trois chansons de ce trio sont «Cardigan», «August» et «Betty». Les personnages impliqués semblent s’appeler James, Betty et Inez. « Cardigan » est du point de vue de Betty, « August » de Inez et « Betty » de James.

L’expertise de Swift pour taquiner les fans et les laisser en vouloir plus a gardé ses adeptes sur leurs gardes pendant des années alors qu’ils parcouraient ses réseaux sociaux, ses tenues, ses paroles et plus encore pour ce qui est à venir.

Et étant donné que nous attendons les réenregistrements d’années de sa musique, nous pouvons certainement nous attendre à plus d’oeufs de Pâques Taylor Swift bientôt.

