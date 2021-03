« Ne t’inquiète pas, je vais prendre soin de toi »: pourquoi l’autre fin de « I Care a Lot » a été abandonnée

À la fin de « T’inquiète pas, je prends soin de toi« ( » Je me soucie beaucoup « dans sa langue d’origine), film Netflix avec Rosamund Pike, Peter Dinklage, Dianne Wiest, Eiza Gonzalez et Chris Messina, Lunyov récupère sa mère, Grayson et Fran se marient et Marla Grayson obtient tout ce que je désirais pour et semble être au sommet du monde.

Cependant, Feldstrom retourne à sa vie en cherchant à se venger de l’internement de sa mère dans un asile et de sa mort ultérieure, et lui tire une balle dans la poitrine. La vie de Grayson se termine avant qu’il n’ait une chance de profiter de ce qu’il a accompli en profitant de nombreuses personnes et en détruisant leur vie.

Parce que le résultat de « T’inquiète pas, je prends soin de toi« Ce n’était pas tout à fait du goût des téléspectateurs, le créateur J. Blakeson a révélé dans une interview avec Cinemablend qu’il y avait une fin alternative.

Feldstrom a assassiné Grayson à la fin de « Ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de vous » (Photo: Netflix)

POURQUOI L’AUTRE FIN DE « NEGLECTED, I CARE FOR YOU » A ÉTÉ REJETÉE?

Le cinéaste d’origine britannique a déclaré qu’il avait exploré une autre alternative, où Marla Grayson n’a vraisemblablement pas été assassinée et a réussi. Mais elle l’a rejeté parce que c’était trop étrange de la laisser sortir victorieuse malgré ce qu’elle avait fait, J. Blakeson voulait que le public se demande ce qu’il ressentait quand il la voyait mourir.

Le réalisateur a également indiqué que s’il n’avait pas suivi la fin actuelle de « Je me soucie beaucoup« Cela aurait été une conclusion » moins trouble « pour le public.

«En montage, vous essayez beaucoup de choses différentes de différentes manières. Vous ne voulez jamais avoir une avenue qui ne soit pas explorée. Et nous avons essayé l’inverse, et c’était trop [raro]. C’est ainsi que le monde pourrait fonctionner, savez-vous ce que je veux dire? », A-t-il expliqué.

Mais aussi, ce que j’aime dans la fin, sans le révéler, c’est que je pense que c’est le genre de chose que les gens pensent vouloir, et ils l’apprécient, mais avec un peu de chance, cinq minutes plus tard, cela laisse un goût doux-amer dans la bouche de , «Dois-je le vouloir? Dois-je profiter de ça? Qu’est-ce que cela signifie? » Il y a des conventions cinématographiques et des choses sur le soutien des gens et l’empathie, et c’est intéressant que tout soit là, vous savez que je veux que les gens jouent avec les gens. Et ne pas avoir cette fin et faire la différente », a ajouté Blakeson.

La fin alternative aurait probablement encore divisé les téléspectateurs de « T’inquiète pas, je prends soin de toi».