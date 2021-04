« Survivors 2021 »: date de sortie par Telecinco, les concurrents, les présentateurs, les règles et tout

« Les survivants», La version espagnole de la populaire émission de téléréalité dans laquelle un groupe de participants est abandonné dans un endroit reculé où ils mettent leurs compétences à l’épreuve, et sa nouvelle édition a été préparée qui, comme promis par Telecinco, comprendra plusieurs actualités et des surprises.

Pour la première fois dans l’histoire du programme, le public aura un grand pouvoir de décision, car avec leurs votes, ils choisiront les huit candidats qui feront le saut en hélicoptère traditionnel lors du premier gala et resteront sur l’île Morgan Pirate.

Alors que les huit moins votés resteront sur le navire Aground et devront se battre pour gagner leur place sur l’île de Pirate Morgan semaine après semaine. Ce n’est qu’en sautant de l’hélicoptère qu’ils deviendront des survivants à part entière.

Qui restera sur l’île de Morgan Pirate et qui restera sur le navire Aground? (Photo: Telecinco)

PRÉSENTATEURS DE «SURVIVORS 2021»

Comme prévu, Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Carlos Sobera et Jordi González seront les présentateurs de “Survivants 2021« , Mais ils sont rejoints par la gagnante de » Big Brother « et » Survivors 2016 « , Sofía Suescun.

La fille de Maite Galdeano sera à la tête de «Survivants: une aventure extrême», Une émission diffusée du lundi au vendredi exclusivement sur Mitele Plus avec des images inédites des 16 concurrents effectuant des activités essentielles de survie telles que la pêche, la collecte de nourriture ou d’eau et la construction d’abris.

CONCURRENTS «SURVIVANTS 2021»

Les spectateurs décideront des conditions dans lesquelles les 16 candidats rejoindront l’aventure au Honduras, grâce à leur vote Ici.

Sylvia Pantoja

Alexia Rivas

Tom Brusse

Olga Moreno

Carlos Alba

Marta Lopez

Lara Sajen

Melyssa pinto

Omar Sanchez

Lola

Valeria Marini

Agustin Bravo

Alejandro Albala

Palito Dominguín

Gianmarco Onestini

QUAND SURVIVANTS 2021 SORTIRONT-ILS?

« Survivants 2021« Ouvre ce Jeudi 8 avril à 22h00 (Heure de la péninsule espagnole) via Telecinco. De plus, les abonnés à Mitele Plus ils pourront profiter une demi-heure avant les autres des tranches de « Survivors: Honduras Connection ».