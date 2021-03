L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity pourrait voler pour la première fois le 8 avril

Nous sommes peut-être à un peu plus de deux semaines du premier vol propulsé par un avion sur un monde extraterrestre.

4 livres de la NASA. (1,8 kilogrammes) Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars , qui a atterri sur la planète rouge avec le La persévérance rove Le 18 février, pourrait effectuer son premier vol dès le 8 avril, ont annoncé des responsables de l’agence aujourd’hui (23 mars).

Ce décollage pionnier ouvrira une série de vols d’un mois pour l’ingéniosité à la démonstration de la technologie, qui effectuera cinq courtes sorties au cours de cette période, si tout se passe comme prévu.

«Nous sommes impatients de voir comment notre petit hélicoptère se comporte à la surface de Mars, et nous savons que les gens du monde entier sont impatients de se joindre à nous pour cette passionnante démonstration de 31 jours», Lori Glaze, directrice de la Division des sciences planétaires de la NASA , a déclaré aujourd’hui lors d’une conférence de presse.

Cependant, il reste encore un certain nombre de cases à cocher avant qu’Ingenuity ne soit prêt à décoller. Par exemple, Ingenuity est toujours attaché au ventre de Perseverance, et déployer le petit hachoir sur la terre rouge est un processus compliqué qui se déroulera au cours de six jours.

« Comme pour tout ce qui concerne l’hélicoptère, ce type de déploiement n’a jamais été fait auparavant », Farah Alibay du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud, responsable de l’intégration de Mars Helicopter pour Perseverance, dit dans un communiqué .

« Une fois que nous avons commencé le déploiement, il n’y a pas de retour en arrière », a ajouté Alibay. « Toutes les activités sont étroitement coordonnées, irréversibles et dépendantes les unes des autres. S’il y a même un indice que quelque chose ne se passe pas comme prévu, nous pouvons décider d’attendre un sol ou plus jusqu’à ce que nous ayons une meilleure idée de ce qui se passe. sur. » (Un sol est un jour martien, qui dure environ 24 heures et 40 minutes.)

Le déploiement commencera après que Perseverance se soit rendu au centre de l’aérodrome d’Ingenuity, un terrain plat et relativement sans danger de 33 pieds (10 mètres) sur un côté proche du site d’atterrissage du rover sur le sol du cratère Jezero.

Comment voler sur Mars

Après avoir déployé Ingenuity, Perseverance doit conduire à environ 16,5 pieds (5 m) dans les 24 heures, pour s’assurer que l’hélicoptère à énergie solaire reçoit suffisamment de lumière solaire pour recharger ses batteries. L’équipe Ingenuity commencera alors la mise en service du hacheur. Par exemple, ils vont tester le système de rotor de l’hélicoptère à quatre pales, en le faisant tourner jusqu’à 2537 tours par minute – la même vitesse de rotation qu’il atteindra pendant le vol.

Si tout se passe bien, Ingenuity se préparera alors à faire un pas de géant pour le robot. Au cours de ce premier vol pionnier, l’hélicoptère s’élèvera à une altitude de 3 m, planera pendant un maximum de 30 secondes, puis reviendra pour un atterrissage sur ses quatre pattes élastiques, si tout se passe comme prévu.

Les vols restants pendant la fenêtre de 31 jours d’Ingenuity viseront une altitude maximale de 16,5 pieds (5 m), a déclaré le pilote en chef d’Ingenuity Håvard Grip, également du JPL. Au cours des trois premières sorties, l’équipe visera à démontrer les capacités de vol stationnaire de base, chaque vol allant idéalement plus loin que son prédécesseur, a-t-il ajouté.

« Si nous les dépassons, nous évaluerons – avons-nous atteint tous nos objectifs pendant ces vols? Voulons-nous revenir en arrière et réessayer certaines de ces choses? » Grip a déclaré lors de la conférence de presse d’aujourd’hui. « Ou, si tout se passe vraiment bien, alors nous pourrions essayer d’étendre nos capacités au-delà de ces capacités de base. »

Perseverance tentera de documenter ces vols, en utilisant son puissant système de caméra Mastcam-Z et ses deux microphones embarqués. Le rover le fera à partir d’un endroit à environ 200 pieds (60 m) de l’aérodrome, un endroit nommé Van Zyl Overlook en l’honneur du membre clé de l’équipe Ingenuity Jakob van Zyl, l’ancien directeur de l’exploration du système solaire et directeur associé pour la formulation du projet et stratégie chez JPL, décédé en août 2020.

Il n’y a aucune garantie que Ingenuity réussira. L’hélicoptère d’environ 85 millions de dollars est une démonstration technologique, après tout, et la mince atmosphère de Mars – elle est à peine 1% aussi dense que celle de la Terre au niveau de la mer – fait du vol motorisé sur la planète rouge une entreprise difficile. Mais si l’ingéniosité monte, les cieux extraterrestres pourraient bientôt ouvert à l’exploration en grand , Ont déclaré des responsables de la NASA. Les missions sur Mars pourraient systématiquement inclure des hélicoptères, qui pourraient servir d’éclaireurs pour les rovers ou collecter des données par eux-mêmes.

«Je ne peux qu’imaginer où nous en serons dans une dizaine d’années», a déclaré Bobby Braun, directeur de la science planétaire au JPL, lors de la conférence de presse d’aujourd’hui. «Si nous pouvons repérer et étudier scientifiquement Mars depuis les airs, avec sa faible atmosphère, nous pouvons certainement faire de même dans un certain nombre d’autres destinations à travers le système solaire, comme [Saturn’s largest moon] Titan ou Vénus. «

Et l’exploration aérienne des Titans aura lieu bientôt, si tout se passe comme prévu: la NASA Mission libellule , dont le lancement est prévu pour 2027, enverra un giravion pour explorer la grande lune.

Pour aider à célébrer la mission pionnière d’Ingenuity et son grand potentiel, l’équipe de la mission a apposé un petit échantillon de tissu de l’avion des frères Wright, le Flyer, qui a ouvert l’ère du vol motorisé ici sur Terre en 1903, ont annoncé des responsables de l’agence aujourd’hui.

La fenêtre de vol de 31 jours d’Ingenuity est une limite stricte. Après cette période, Perseverance doit se concentrer sur sa propre mission, dont les principaux objectifs sont de rechercher des signes d’anciens Vie sur Mars et la collecte de dizaines d’échantillons pour un futur retour sur Terre. Ce matériel vierge de la planète rouge sera transporté ici par une campagne conjointe NASA-Agence spatiale européenne, peut-être dès 2031.

Mais Perseverance propose également une autre démonstration technologique – un instrument appelé MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), qui est conçu pour générer de l’oxygène à partir du dioxyde de carbone dominé. Ambiance martienne .