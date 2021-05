Le renouveau animé de Smallville est toujours planifié par Michael Rosenbaum et Tom Welling

Smallville pourrait bien revenir en tant que série animée si deux des stars principales de la série réussissent. Dans le Superman série prequel, Michael Rosenbaum a joué une version plus jeune du méchant emblématique Lex Luthor avec Tom Welling dans le rôle d’un adolescent Clark Kent. La série a conclu sa course en 2011 après dix saisons et plus de 200 épisodes, prenant fin juste au moment où Clark s’habille pour la première fois en Man of Steel.

Alors, quoi qu’il en soit de Superman et Lex Luthor dans le Smallville univers? Dix ans après la finale, il semble peu probable que la série continue avec un redémarrage ou une suite. Cela ne signifie pas que Rosenbaum et Welling ont fini de jouer ces personnages, car les acteurs tiennent à reprendre leurs rôles respectifs de Lex et Clark dans une adaptation de série animée. Abordant la possibilité dans une session de questions-réponses sur Instagram en direct avec les fans, voici ce que Rosenbaum avait à dire sur le retour possible de Smallville.

« Bien, Tom Welling et j’ai eu l’idée que Smallville revienne sous forme de série animée, donc nous verrons si cela se produit un jour, mais nous essaierons de le faire. «

Un suivi animé a du sens. Il est beaucoup plus facile de ramener tous les acteurs originaux à bord si les acteurs reprennent leurs rôles uniquement en voix, ce qui peut même être enregistré à distance. Une continuation en direct serait également plus difficile à vendre à un réseau ou à un streamer qu’une série animée, compte tenu des coûts élevés liés à l’adaptation de quelque chose comme Superman. En bref, une retombée de dessin animé est beaucoup plus susceptible de se produire que toute autre chose, si nous obtenons une sorte de Smallville suite du tout.

Ce n’est pas la première fois que Rosenbaum évoque son désir de faire une série animée Smallville avec Welling. En 2018, le couple est apparu à AwesomeCon à Washington, DC, où ils ont été interrogés sur un éventuel renouveau. Selon CBR, Welling a répondu que «l’animation pouvait être amusante». Pour sa part, Rosenbaum a révélé qu’il avait en fait beaucoup réfléchi à cette idée, à un moment donné, lançant la série à Smallville co-créateur Alfred Gough.

« Je jure devant Dieu, j’ai porté cela à Al, le créateur de Smallville, J’ai dit: ‘Nous devrions faire une animation Smallville», Dit Rosenbaum.« Pouvez-vous imaginer? Ce serait énorme! S mallville: la série animée, avec toutes les vraies voix et toutes les stars invitées […] amenez-les, ce serait juste cool. «

L’histoire de Smallville a eu une brève continuation en tant que bande dessinée numérique Smallville Saison Onze, qui a fait ses débuts en 2012. Situé après les événements de la série télévisée, la bande dessinée met en vedette Clark maintenant combattant le crime comme Superman. En 2019, Welling et Erica Durance (Lois Lane) reprendraient leur Smallville rôles dans l’événement croisé Arrowverse Crise sur des terres infinies. Rosenbaum a également eu la chance de revenir en tant que Lex Luthor, mais l’a refusé car il n’était pas autorisé à voir le script pour la première fois.

Le temps dira si Smallville: la série animée se concrétise jamais, mais HBO Max semble être une maison parfaite pour une telle série si jamais elle obtient le feu vert. Le clip de Rosenbaum abordant la possibilité nous vient de @BatKilmer sur Twitter.

Il a récemment dit que lui et Welling essayaient de faire en sorte que cela se produise pic.twitter.com/jSHbCOnqYr – BatKilmer est ??????????????????????????? ???????? … (@BatKilmer) 1er mai 2021

Sujets: Smallville, Superman