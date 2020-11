Poco M3 confirmé pour présenter une configuration à triple caméra, une batterie de 6000 mAh avant le lancement du 24 novembre

Tendance FP23 nov.2020 16:43:25 IST

Poco est prêt à lancer le Poco M3 le 24 novembre. Avant la sortie, Poco a confirmé plusieurs détails sur le prochain appareil via des quiz et des vidéos teaser. Dans une série de tweets, la poignée Twitter officielle de Poco a révélé que le Poco M3 serait livré avec une configuration de triple caméra arrière. Le clip taquiné démêle les trois censeurs à l’arrière de l’appareil et montre également des images en direct du téléphone, qui montrent que le Poco M3 correspond bien aux rendus divulgués.

D’autres tweets sous forme de quiz effrontés nous parlent de la batterie et de l’affichage de l’écran du téléphone Poco. Poco a déclaré que le Poco M3 comportera un écran de 6,53 pouces et une énorme batterie de 6000 mAh. De plus, nous savons déjà que le smartphone sera alimenté par le chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 662.

# POCOM3 QUIZ POP

Que signifie 6.53? R. Les heures que vous avez passées à penser à POCO chaque jour. B. Taille de l’écran du POCO M3. Comme ♥ ️ = A

RT 🔁 = B# POCOM3 Est #MoreThanYouExpect pic.twitter.com/JpYIPs6J07 – POCO (@POCOGlobal) 20 novembre 2020

# POCOM3 QUIZ POP

Que signifie 6000? R. Le nombre de fois où vous avez parlé de POCO avec vos amis. B. Taille de la batterie POCO M3. Comme ♥ ️ = A

RT 🔁 = B# POCOM3 Est #MoreThanYouExpect pic.twitter.com/Uo1w6OcTPv – POCO (@POCOGlobal) 22 novembre 2020

# POCOM3 QUIZ POP

Que signifie 662? A. Le nombre de jours pendant lesquels vous êtes amoureux de POCO. B. Le type de processeur que vous obtenez avec POCO M3. Comme ♥ ️ = A

RT 🔁 = B# POCOM3 Est #MoreThanYouExpect pic.twitter.com/oGsp2N8NHo – POCO (@POCOGlobal) 21 novembre 2020

Poco a également gardé sa base de fans intéressée par les mises à jour concernant l’événement de lancement. La firme va présenter le Poco M3 via un événement en ligne le 24 novembre à 20h GMT +8 ou 17h30 IST. les gens peuvent se connecter en direct via YouTube, Facebook ou Twitter.

Je ne sais pas pour vous, mais le sentiment d’attendre un nouveau POCO me manque vraiment. 🙌

Présentation de POCO M3, notre MOST ???? encore! 😏# POCOM3 Est #MoreThanYouExpect pic.twitter.com/pQKQoGbFSe – POCO (@POCOGlobal) 17 novembre 2020

Auparavant, des fuites de pronostiqueurs avaient suggéré que le Poco M3 arborerait une cellule de 6000 mAh avec Prise en charge de la charge rapide de 18 W. D’autres fuites comprenaient un écran Full HD + de 6,53 pouces, un chipset Qualcomm Snapdragon 662 octa-core et une configuration à trois caméras à l’arrière.

