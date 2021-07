Nous devons à Megan Fox des excuses pour avoir vu les mauvais traitements infligés aux femmes par Hollywood avant nous

À l’ère de #MeToo et #FreeBritney, réparer les torts causés aux stars féminines est quelque chose que nous connaissons de plus en plus. Mais il y a une femme dont les excuses sont attendues depuis longtemps : Megan Fox.

Fox connaît une sorte de renaissance ces jours-ci, célébrée maintenant plutôt que sexualisée et critiquée.

Le scénario a basculé et les femmes peuvent enfin s’opposer à l’objectivation. Mais nous oublions que Fox était l’un des auteurs de ce script, nous n’étions tout simplement pas disposés à l’écouter.

Dans une interview avec InStyle, Fox a discuté de sa réémergence sous les projecteurs, grâce à sa relation très médiatisée avec Machine Gun Kelly, et a expliqué ce qui l’avait poussée hors des projecteurs en premier lieu.

Megan Fox a vu les mauvais traitements infligés aux femmes par Hollywood avant nous.

En 2009, Fox était en tournée de presse pour « Jennifer’s Body », un film qui a été présenté à tort comme un film d’horreur pour hommes avant qu’il ne revienne finalement en tant que classique féministe.

Fox, déjà au milieu de la presse sexiste, a été victime d’abus intensifiés après avoir qualifié le réalisateur de « Transformers », Michael Bay, de « cauchemar pour lequel travailler ».

Bay a demandé l’aide de membres masculins de l’équipe pour cibler le jeune homme de 23 ans dans une lettre cinglante et misogyne qui mettrait fin à la carrière de tout réalisateur aujourd’hui.

« Megan est vraiment une b**** ingrate, sans classe, sans grâce, et dirons-nous inamical **** », lit-on dans la lettre. « Peut-être qu’être une star du porno à l’avenir pourrait être une bonne option de carrière. »

La même année, Fox est apparue sur « Jimmy Kimmel Live », discutant de son travail avec Bay pour la première fois alors qu’elle n’avait que 15 ans.

Fox a parlé de l’idée de Bay d’une scène dans laquelle elle « danse sous une cascade trempée ».

« À 15 ans, j’étais en 10e année. C’est donc une sorte de microcosme du fonctionnement de l’esprit de Bay », a-t-elle déclaré.

Fox, essayant clairement d’expliquer une expérience inconfortable et profondément inappropriée, se heurte aux rires de Kimmel et de son public.

Au lendemain de la querelle publique avec Bay, Fox a été licencié du troisième volet de « Transformers » et n’est apparu que dans une poignée de films au cours des années 2010.

Le mouvement #MeToo a laissé Fox derrière lui.

Sa disparition de nos écrans était le genre de chose qui ferait crier une star problématique « annuler la culture » ces jours-ci, mais Fox n’avait pas tort ici – elle était juste en avance sur son temps.

À la fin de la décennie, dénoncer le genre de mauvais traitements subis par Fox était non seulement accepté, mais encouragé. Le mouvement #MeToo nous a entraînés à garder un œil critique sur des histoires comme la sienne.

Mais le mouvement a laissé derrière lui des femmes comme Fox. En 2018, elle a révélé qu’elle craignait de ne pas être assez « sympathique » pour que les gens croient à ses expériences #MeToo.

« Je ne pensais tout simplement pas, d’après la façon dont j’avais été reçue par les gens et par les féministes, que je serais une victime sympathique », a-t-elle déclaré.

Le manque de « sympathie » de Fox trahit une faiblesse du féminisme moderne. Physiquement, Fox ressemble à tout ce que les hommes désirent donc, inévitablement, les femmes la méprisent.

Elle a défié à la fois les idéaux de la féminité et des hommes puissants d’une manière que son époque ne savait pas vraiment comment traiter.

« J’ai été sorti, lapidé et assassiné à un moment donné », a récemment déclaré Fox. « Et puis soudain, tout le monde se dit : ‘Attendez une seconde. Nous n’aurions pas dû faire ça. Ramenons-la.' »

Un changement de culture l’a quelque peu justifiée, mais nous devons reconnaître à quel point nous l’avons laissée tomber dans le passé.

Fox est toujours la cible de la honte des mamans.

Cela dit, Fox n’a toujours pas été complètement décroché. Revenir sous les projecteurs en tant que mère de trois enfants divorcée de 35 ans l’a ouverte à une toute nouvelle marque de critiques : la honte des mamans.

Fox est toujours aussi perturbatrice, brisant les nouvelles boîtes dans lesquelles les gens insistent pour la mettre. La façon dont les critiques la représentent maintenant illustre parfaitement le complexe Madonna-pute.

Ils veulent qu’elle soit sexy pour qu’elle ne puisse pas être une bonne mère. Fox dit qu’elle ne peut pas échapper aux questions sur l’endroit où sont ses enfants chaque fois qu’elle sort en public avec MGK.

« Vous ne vous attendez pas à ce qu’un père soit avec les enfants tout le temps, mais je suis censé ne pas être vu et être à la maison avec mes enfants. Ils ont un autre parent », dit-elle.

Ironiquement, Machine Gun Kelly est également père mais ne reçoit aucune des mêmes critiques.

Fox a également parlé du contrecoup qu’elle a reçu pour sortir avec un homme plus jeune, encore un autre double standard injuste auquel elle a été soumise. « Vous voulez parler de patriarcat ? elle a dit. « Le fait qu’il ait quatre ans de moins que moi et que les gens veulent faire comme si je sortais avec un homme plus jeune. »

Gardez à l’esprit que Brian Austen Green, l’ex de Fox, avait 12 ans de plus qu’elle et sort maintenant avec un homme de 36 ans, le tout sans subir de réaction.

Comme la plupart des critiques de Fox, ces commentaires âgistes en disent plus sur ceux qui les font que sur elle. Peut-être que si Hollywood n’avait pas hypersexualisé Fox depuis l’âge de 15 ans, nous serions plus conscients qu’elle est loin d’être une « cougar ».

Bien que nous ne méritions pas son pardon, des excuses pour Fox sont certainement nécessaires pour le mal du passé et du présent.

Comme d’habitude, Fox ne s’excuse pas de la façon dont elle prend de la place dans une industrie qui ne l’a pas toujours bien accueillie. Peut-être qu’un jour on se rattrapera.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.