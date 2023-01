Les polémiques de Ray Fisher avec DC avant la première de sa série sur Star+

célébrités

Le 25 janvier, Star+ présente Women of the Movement avec la participation de Ray Fisher et dans Spoiler on se souvient des polémiques de l’acteur avec DC.

© IMDbL’actrice de Femmes du mouvement

pêcheur de raie fait partie du casting d’une série de Étoile+ qui sortira le 25 janvier. On parle de Femmes du mouvement qui raconte l’histoire d’une femme qui demande justice pour la mort de son fils à un moment où il fallait se battre pour les droits civiques aux États-Unis à la manière de cette mère devenue militante et voix incontournable de toute la société .

Cet acteur de talent qui a brillé au théâtre pour ensuite être choisi par zack snyder et participer à Univers étendu DC comme Víctor Stone, le super-héros mieux connu sous le nom de Cyborg, qui a un corps complètement cybernétique et une interface capable de pirater n’importe quel système connu de l’homme, a entretenu plus d’une controverse avec des dirigeants et même un réalisateur en son temps en tant que personnage de la marque .

Ray Fisher a beaucoup à dire sur DC

Souvenons-nous: zack snyder il a quitté son travail sur le film Ligue des Justiciers après le tragique suicide de sa fille. Il a donc été remplacé par Joss Whedon, un cinéaste qui avait une très mauvaise relation avec le groupe d’acteurs qui travaillaient sur ce film. Au fil du temps, la voix de pêcheur de raie Il s’est fait entendre en ce sens, dénonçant le réalisateur pour abus d’autorité et mauvais traitements sur le plateau d’enregistrement.

Il y avait aussi du temps pour pêcheur de raie était chargé de discuter de walter hamadale patron du studio DC, qu’il accuse d’avoir « protégez vos collègues toxiques et discriminatoires » en même temps qu’il déclarait que cette personne était le résultat de « vieux copinage » qu’il y avait à Hollywood et avec un peu de chance jamais « On souffrirait encore quelqu’un comme lui » après qu’il a été confirmé que ce dirigeant ne ferait plus partie de l’entreprise.

pêcheur de raie également nommé Geoff Johns et Toby Emmerich parmi les cadres responsables de ce qui s’est passé sur le plateau d’enregistrement de Ligue des Justiciers et une fois le nouveau PDG de Découverte Warner, David Zaslavsélectionné James Gunn comme l’une des têtes Studios DC, pêcheur de raie s’est disputé avec le directeur de Escouade suicide l’accusant de défendre Joss Whedon sur les réseaux sociaux et supprimer ultérieurement cette publication. Gunn a répondu que tous ses tweets sont supprimés après un certain temps et que cela n’a rien à voir avec lui. pêcheur de raie.

