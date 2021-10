« Injustice 2 » a servi d’inspiration pour « The Suicide Squad »

Le réalisateur et scénariste James Gunn a partagé une partie de l’art original réalisé par Christian Cordella pour le film « The Suicide Squad », plus précisément, la conception des personnages pour le look final de Harley Quinn et l’uniforme qu’il portait dans la séquence d’ouverture de la bande lors de l’arrivée de la Task Force X sur la plage de Corto Maltese.

Gunn a surpris les fans du film en reconnaissant que l’apparence présentée par l’actrice Margot Robbie a été directement inspirée de l’apparence que Harley Quinn a présentée dans le jeu vidéo de combat « Injustice 2 », un titre développé par l’équipe de NetherRealm Studios (responsable de la saga Mortal Kombat).

Quelques œuvres d’art originales de Christian Cordella sous Judianna Makovsky pour #TheSuicideSquad. La robe était l’un des premiers modèles – voici une version avant que nous ne nous installions sur les cheveux roux et noirs (ce qui était très tôt). L’uniforme de plage a été inspiré par sa tenue dans le jeu vidéo Injustice 2. pic.twitter.com/JMlgm4Is0L – James Gunn (@JamesGunn)

Selon Gunn, l’esthétique de la robe que Harley porterait pendant une grande partie du film était l’un des premiers designs réalisés pour le personnage, bien avant que la décision ne soit prise concernant la couleur fauve et noire dans ses cheveux.

« La vérité est que j’avais une excellente carte de tous les différents aspects de Harley Quinn au fil des ans sur différents supports, et l’un de ceux que j’ai le plus aimé était le look des jeux Arkham, et j’aime probablement à quoi il ressemble. mieux de toute façon , » Gunn avait déclaré dans un discours post-sortie, faisant allusion à l’impact possible de la saga Arkham sur son film.

« Injustice 2 » ne serait pas la seule influence que Harley obtiendrait dans le film qui vient du monde des jeux vidéo, car James Gunn s’est inspiré de son travail de designer et scénariste sur le jeu « Lollipop Chainsaw » lors de la planification de l’un des l’histoire d’action la plus élaborée des séquences mettant en vedette le combat de Harley Quinn lors de son évasion de prison.

Avant la première de « The Suicide Squad », James Gunn défend la présence de Harley Quinn dans son film en arguant qu’il s’agit de l’un de ses personnages préférés à DC. Ceci après qu’un fan lui ait demandé s’il était contrarié que Warner ait forcé Margot Robbie à participer à la production.