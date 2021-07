Qui est la soeur de Naya Rivera ? Pourquoi Nickayla Rivera et Ryan Dorsey vivent ensemble

Cela fait un an depuis le décès tragique de la star de « Glee » Naya Rivera, et sa famille, ses amis et ses co-stars sont à juste titre toujours en deuil.

La sœur de Rivera, Nickayla, a récemment rejoint leur mère, Yolanda Previtire, pour parler de la vie de Naya à l’occasion de l’anniversaire de son décès.

Nickayla, presque 27 ans, a fait la une des journaux lorsque le public a appris qu’elle vivait avec l’ex-mari de Naya, Ryan Dorsey, 37 ans, et qu’ils élèvent ensemble Dorsey et le fils de Rivera, Josey, 6 ans.

Qui est la sœur de Naya Rivera, Nickayla Rivera ?

Nickayla Rivera est la sœur cadette de l’ancienne star de « Glee » Naya Rivera.

Elle est née le 2 novembre 1994, ce qui fait d’elle un Scorpion.

Nickayla Rivera est un mannequin qui mesure cinq pieds et onze pouces et est représentée par Wilhelmina à New York et Photogenics à Los Angeles.

Depuis la mort tragique de Naya, Nickayla a publié des hommages touchants à sa défunte sœur sur son Instagram.

« Sœur, il n’y a pas de mots pour décrire mon amour pour toi. Côte à côte ou à des kilomètres l’un de l’autre, notre connexion est infinie. Notre lien est incassable. Nous étions complètement opposés, mais en même temps les mêmes. Le yin à mon yang. Je n’ai jamais su qu’en te perdant, je trouverais autant de toi en moi », a-t-elle légendé une vieille photo en noir et blanc du couple le 25 juillet.

« Je n’ai jamais connu de vie sans toi et je ne peux toujours pas l’imaginer. Mon monde est bouleversé. Mais à travers tout cela, tout ce que nous étions, nous le sommes toujours », a-t-elle poursuivi. « Je te regarderai toujours avec les mêmes yeux que lorsque j’étais jeune.⁣ Ma shmaya, je t’aimerai pour l’éternité et tu me manqueras à chaque seconde de ma vie. »

Quand Nickayla Rivera et Ryan Dorsey ont-ils emménagé ensemble – et pourquoi ?

Nickayla Rivera et Ryan Dorsey ont été aperçus emménager ensemble au cours de la première semaine de septembre 2020. Les deux élèvent le fils de Ryan et Naya, Josey, avec l’aide des parents de Naya.

Dans une interview, Nickayla a révélé que Josey lui avait demandé d’emménager avec lui.

« Je savais juste quand c’est arrivé et juste quand nous l’avons eu, je savais le rôle que je devais assumer », a-t-elle déclaré.

Nickayla Rivera et Ryan Dorsey sortent-ils ensemble ?

Bien que Nickayla et Ryan passent beaucoup de temps ensemble – et ont même été aperçus en train de se tenir la main alors qu’ils se rendaient à leur cible locale – le couple ne sort pas ensemble.

Au contraire, ils ont formé un lien étroit alors qu’ils essaient de faire face à la mort tragique de Naya Rivera.

Ryan et Nickayla ont tous deux démenti les rumeurs de fréquentation et ont insisté sur le fait que leur vie ensemble ne sert qu’à soutenir Josey et à se réconforter mutuellement dans leur chagrin.

« Dans la période la plus sombre de ma vie, la seule chose qui compte, ce sont mes amis et ma famille. Me présenter pour mon neveu, même si je ne peux pas me présenter pour moi-même », a écrit Nickayla dans une histoire Instagram de 2020, « Je ne me soucie pas de l’apparence des choses parce que personne ne peut voir chaque moment angoissant que nous subissons tous.

Ryan, de son côté, a qualifié les rumeurs d' »absurdes ».

« C’est vraiment triste que ce soit le monde dans lequel nous vivons où les gens ont été élevés pour penser qu’il est acceptable de cracher de la haine, en général, surtout lorsqu’ils font des déclarations au sujet d’une famille qui fait face à une tragédie qui, je l’espère, est si inimaginable que vous ou toute personne proche de vous doit passer par là », a-t-il déclaré dans une vidéo qu’il a publiée sur Instagram.

