Pourquoi la bande-annonce ‘Encanto’ de Disney a fait pleurer un Colombien

Walt Disney Animation Studios a publié ce matin une nouvelle bande-annonce de leur prochain film d’animation « Encanto ».

La bande-annonce du film, dont la sortie est prévue en novembre 2021, est colorée, vibrante, remplie d’amusement et présente une bande-son claquante, grâce au natif colombien Carlos Vives.

Depuis la première bande-annonce de 30 secondes qu’ils ont publiée sur leur Twitter en décembre, j’attendais de voir ou d’en savoir plus sur ce film.

La chanson de cumbia qui joue pendant ces 30 secondes m’a fait rejouer le clip des centaines de fois et m’a donné l’espoir que Lin-Manuel Miranda pourrait vraiment faire quelque chose de magique avec la bande originale de ce film. (S’il te plait, pas de Shakira.)

Avec la nouvelle bande-annonce, mon espoir est renforcé, car nous avons maintenant un récit et une histoire pour sauvegarder le «charme» pour lequel les films Disney sont connus, y compris une toute nouvelle princesse Disney à ajouter à la liste. (Encanto signifie « charme » en espagnol, au cas où vous auriez manqué ce jeu de mots.)

Cette nouvelle princesse et protagoniste est Mirabel, exprimée par Stephanie Beatriz, qui est également apparue dans « In The Heights » avec Lin-Manuel Miranda et a joué dans « Brooklyn-Nine-Nine ».

Mirabel fait partie de la famille Madrigal.

Tous les enfants de la famille ont des « cadeaux » spéciaux qui sont essentiellement des super-pouvoirs – il y a une fille extrêmement forte, une autre fille qui peut créer des fleurs du bout de ses doigts, un garçon qui peut se transformer en d’autres personnes et un autre garçon qui peut parler aux animaux.

Tous les enfants ont des cadeaux, c’est-à-dire, sauf Mirabel.

Les gens qui ont regardé la bande-annonce font déjà des comparaisons avec « My Hero Academia », un anime japonais qui arbore le même concept mettant en vedette un protagoniste impuissant parmi ceux qui ont des super-pouvoirs – et on en a l’impression aussi.

Il semble y avoir une grande emphase sur tous les cadeaux des enfants car ils prennent beaucoup de temps dans la bande-annonce, et je suis curieux de voir s’ils développent ces cadeaux et ce qu’ils seront utilisés dans le film lui-même.

Malheureusement pour Mirabel, puisqu’elle n’a pas de dons, Encanto la suit dans sa quête pour savoir où elle appartient au sein de sa famille et de son village, ce qui semble presque racontable.

Regarder la bande-annonce était surréaliste.

Le style de musique qui jouait est la cumbia, un genre de musique populaire en Colombie qui repose beaucoup sur la batterie, l’accordéon et certains instruments à vent, comme la gaita.

Les couleurs et les fleurs sont celles pour lesquelles la Colombie est connue de « la Feria de las Flores », ou le festival des fleurs, qui se déroule à Medellin, surnommé « La ville du printemps éternel ».

L’architecture de la maison Madrigal présente une toiture en terre cuite traditionnelle, des balcons, des panneaux de fenêtre en bois, un mélange de briques et de pierres et la variété des couleurs.

Même le petit-déjeuner qu’ils mangent, le café et l’arepa, qui est essentiellement du pain à base de pâte de maïs moulu, semble authentique.

Je me suis senti revigoré en regardant la bande-annonce. C’est tellement colombien.

Environ une minute après, j’ai commencé à pleurer et à me choquer. Je sanglotais littéralement.

Pourquoi diable pleurais-je ? Qu’est-ce qui me donne envie de pleurer dans la bande-annonce ?

C’est une question de représentation.

C’est quelque chose que je n’ai jamais ressenti en grandissant ou même en tant qu’adulte. Voir les cultures et les couleurs de mon peuple montrées d’une manière aussi belle et amusante m’a vraiment touché.

En grandissant, la seule représentation que j’ai jamais vue était Dora l’exploratrice, George Lopez et Shakira.

Dora était censée être accessible à tous les latins et George Lopez était mexicain.

Shakira est colombienne, mais c’est la seule chose que l’on sache sur la Colombie.

Je pense que les Argentins ressentent la même chose pour Messi. Il y a plus dans notre culture que « Les hanches ne mentent pas ».

Ne vous méprenez pas, Shakira est géniale et « Hips Don’t Lie » gifle. J’étais aussi un grand fan de sa chanson de la Coupe du monde pour l’Afrique du Sud en 2010 – mais cela ne ressemble pas à une représentation appropriée.

Une représentation correcte est quelque chose dont j’ai réalisé que j’avais besoin en regardant la bande-annonce.

Pour une raison quelconque, je n’ai jamais senti que j’en avais besoin en grandissant ou même dans ma vie d’adulte. J’ai ma famille, je vais dans mon pays, et j’étais d’accord avec ça.

Je n’ai jamais compris pourquoi les gens se souciaient tant de la représentation et pourquoi ils pensaient qu’il était nécessaire de se battre pour elle, peu importe ce que c’était.

Ma culture et ma représentation étaient si obscures que je croyais vraiment que cela ne devrait pas avoir d’importance que vous soyez représenté ou non parce que je n’en avais pas et que ça me convenait.

Je ne savais pas ce que c’était que d’être représenté toute ma vie.

La Colombie est un pays extrêmement beau avec une culture très riche et certaines des personnes les plus belles, amusantes et diversifiées au monde.

La musique, la nourriture, la beauté naturelle du pays, il y a tellement de choses à exprimer et à montrer au monde que je ne savais pas qu’elles manquaient.

Je suis fier de mon pays, mais pour une raison quelconque, je n’ai jamais ressenti le besoin de le montrer jusqu’à ce que je reçoive enfin une miette de représentation de ce film.

Maintenant, je suis ravi que le monde entier voie ce qu’est vraiment la Colombie, même si l’histoire derrière le film est fictive.

C’est presque ironique que le personnage principal soit cette fille qui n’a pas l’impression d’avoir un endroit où elle s’intègre ou appartient.

Je comprends maintenant. Il s’agit d’être vu, d’être connu, d’être apprécié pour qui vous êtes et ce que vous apportez à la table.

C’est à propos de tout le monde qui voit « Encanto » et qui se dit « wow, la Colombie ressemble à un endroit tellement incroyable », puis qui sent la fierté grandir dans ma poitrine quand je me souviens que c’est le cas.

Lorsque le film sortira en novembre, je devrai me rappeler d’apporter une boîte de mouchoirs avec moi au cinéma.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.