Jerry O’Connell animera une saison complète de Pictionary après un test

Notre homme Jerry O’Connell a décroché un autre concert sur la version télévisée de redémarrage de Pictionnaire pour Renard. Il va serrer son concours de dessin rapide entre ses Le discours responsabilités, son rôle sur Star Trek : ponts inférieurs comme Le commandant Jack Ransom et la voix de Rick Brackett pour la réalisatrice Caroline Zelder Or d’été avec son pote Justin Long.

JOC s’est rendu sur Instagram pour célébrer la nouvelle, sous-titrant: « Je dois m’entraîner » Qu’est-ce que c’est censé être? » Mais POLITIQUEMENT. C’est parti ! @foxtv »

Compagnon Soutenez-moi alun, Wil Wheaton a été l’un des premiers à féliciter Jerry avec: « F-ck ouais mec! Félicitations! »

Il reçoit déjà des conseils des fans. Bakingfortheoffice suggère: « Je pense que vous dites: » Je vois que vous avez essayé très fort » d’une manière gentille mais condescendante. »

Mama Smash fait écho à ce qui inquiète beaucoup: « Félicitations !!! J’espère que vous resterez toujours sur The Talk… Vous êtes tellement amusant! »

S’exprimant alors qu’il commençait son essai estival, O’Connell a déclaré: «Depuis mon échec du dessin d’un koala, ma mère et moi avons perdu notre couronne Pictionary domestique, je voulais faire mes preuves sur la scène Pictionary. Je suis tellement heureux de travailler avec cette équipe de Fox et CBS. Aiguisez vos crayons, ça va être un été amusant. Maintenant, il est de retour pour plus!

« Notre partenariat avec CBS Media Ventures a produit un programme divertissant digne d’un lancement national, mais plus important encore, nous devions ramener Jerry O’Connell pour m’apprendre le jeu parce que je pue toujours », a déclaré Frank Cicha, vice-président exécutif de la programmation. pour les stations de télévision FOX.

« Après une campagne estivale réussie sur les stations FOX, nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec FOX et de déployer Pictionnaire au reste du pays », a déclaré Jonathan Bingaman, vice-président exécutif des ventes, CMV. « Les jeux télévisés ont enregistré des cotes d’écoute et une croissance impressionnantes quelle que soit la période de la journée, c’est donc une excellente occasion pour les stations d’ajouter une autre franchise bien connue à leurs programmations. »

Ayant grandi en jouant à Pictionary, O’Connell partage : « Maintenant, mes enfants grandissent en jouant à Pictionary. Toutes ces années remplies de tension à crier : « Qu’est-ce que c’est censé être » et « Dessine plus vite, grand-mère » ont abouti à Affûtez ces crayons. La journée est devenue un peu plus excitante. »

Alors jusque-là, nous pouvons nous réjouir de rire avec Jerry O’Connell aux côtés de Dolph Lundgren, Jennifer Love Hewitt, Rob Schneider, Tyler Hollinger, Isadora Swann, Nicholas Turturro avec Eric Roberts, Danny Trejo, Keith David et Malcolm McDowell dans ce qui sera certainement un classique, Chiots seuls! Regardez cette bande-annonce !

Le synopsis se lit comme suit : « Préparez-vous pour des aventures canines hilarantes! Alors que tout le monde est en voyage de ski d’entreprise, un inventeur jaloux embauche deux voleurs pour entrer par effraction dans la maison de son collègue et voler sa nouvelle création top secrète. Mais ils ne font pas le poids. pour une meute espiègle de chiots du quartier, qui ont mis en place des astuces et des pièges pour protéger la maison et sauver Noël. »

Chiots seuls est disponible en numérique, à la demande et en DVD dès maintenant ! Glissez-vous dans ces pantalons de survêtement, commencez à emballer ces cadeaux ; nous avons des cambrioleurs à déjouer ! Ho ho ho! Jerry Noël !





