Nikki Hall dit qu’elle ne partagera jamais cette partie de sa vie avec les fans

Double coup à l’amour La star Nikki Hall ne semble pas pouvoir échapper aux critiques des fans. Alors que de nombreux fans de la série de téléréalité MTV étaient heureux quand elle et Pauly DelVecchio ont annoncé publiquement qu’ils étaient ensemble, il y a encore des fans qui vivent pour distinguer l’image publique de Hall.

Récemment, un Double coup à l’amour fan est venu à Hall sur Instagram, se demandant pourquoi elle n’a pas partagé sur certains aspects de sa vie. Bien que ce fan ait eu tort de supposer quelque chose sur la vie personnelle de Hall, Hall a révélé qu’elle ne partagerait jamais cet aspect de sa vie avec le grand public.

Nikki Hall | MTV

Nikki Hall, la petite amie de Pauly DelVecchio, est-elle enceinte?

Lorsque les fans ont découvert que Hall allait apparaître dans la nouvelle saison de Côte du New Jersey: vacances en famille, beaucoup ont commencé à spéculer qu’elle et DelVecchio annonceraient quelque chose de grand. Certains fans ont pensé que Double coup à l’amour le couple pourrait révéler leur engagement; d’autres pensaient que Hall pourrait être enceinte – jusqu’à ce qu’elle dénonce les deux rumeurs sur les réseaux sociaux.

«Je ne suis pas enceinte et je ne suis pas fiancée et avant que quiconque affirme que je n’ai pas besoin de répondre, vraiment?» Hall a déclaré dans un Tweet supprimé depuis (via Reddit). «Ai-je fait une sorte d’annonce qui me manque? Ou s’agit-il simplement de zoomer sur mes photos pour sur-analyser la façon dont le tissu lâche tombe et se forme autour de mon corps? »

Si et quand Hall et DelVecchio décident d’avoir leur propre enfant, il est peu probable que Hall partage une grande partie de la vie de cet enfant sur les réseaux sociaux.

Un fan a accusé Nikki Hall d’avoir négligé un enfant qu’elle n’a pas

Un fan s’est récemment adressé à Hall via des commentaires Instagram, l’appelant pour avoir négligé son enfant.

«Pourquoi est-ce que je ne te vois jamais passer du temps avec ton fils?» un utilisateur a commenté l’Instagram de Hall (via Reddit). «Tout ce que je vois, c’est @djpaulyd 24/7, qu’en est-il de l’enfant à qui vous avez donné la vie? N’est-il pas important? Quelle tristesse!!! »

On ne sait pas à quel enfant cette personne faisait référence, car Hall n’a pas d’enfants. DelVecchio a une fille, Amabella Sophia, qui vit avec sa mère, Amanda Markert, dans le New Jersey. Markert a également un fils aîné issu d’une relation précédente – ce fan aurait-il pu confondre Markert pour Hall?

Nikki Hall ne partagera jamais autant d’elle-même sur les réseaux sociaux

Hall a répondu au commentaire en disant: « Je n’ai pas d’enfants. » Ensuite, Hall’s Double coup à l’amour La co-vedette Maria Elizondo a répondu, demandant pourquoi elle n’avait jamais été présentée à l’enfant auquel le commentaire faisait référence.

Vous brillez différemment lorsque vous n’êtes pas haineux, blessé, amer ou salissant. – ™ ️ (@NikkiHallTM) 13 novembre 2020

« Je suis une personne si terrible pour avoir négligé mon enfant UNBORN, mais c’est le fait que cette salope pense que l’absence de photos sur les réseaux sociaux détermine les heures et l’attention qu’un enfant reçoit », a ajouté Hall. «Et le cas à mutha fu * ken explique pourquoi je ne partagerais jamais autant de moi.»

Contrairement à beaucoup de ses Jersey Shore co-vedette avec des enfants, DelVecchio garde sa fille hors des projecteurs. Elle n’a jamais été présentée dans un épisode de Jersey Shore ou Côte du New Jersey: vacances en famille. La fille de DelVecchio n’a même pas fait une apparition sur Double coup à l’amour. Cette tendance est susceptible de se poursuivre si lui et Hall décident d’avoir des enfants un jour.

Hall et DelVecchio ont gardé une grande partie de leur relation secrète. Peu importe où leur avenir les emmène, les fans n’auront probablement pas une place au premier rang via les médias sociaux qu’ils espèrent.