Le réalisateur de Hitman a dit non à Marvel craignant de fortes interférences dans les studios

Le MCU est devenu la franchise la plus dominante d’Hollywood, en plus de 20 films couvrant plus d’une décennie. Bien que ce genre de réalisation soit impressionnant, certains fans se sont également plaints du fait que chaque film Marvel a la même apparence et le même sentiment, peu importe qui dirige le film. Selon le cinéaste Xavier Gens, qui a réalisé le thriller d’action de 2007 Tueur à gages, Marvel Studios insiste pour prendre entièrement en charge l’action et les séquences CGI de chacun de leurs films, c’est pourquoi Gens a refusé la possibilité de faire un long métrage MCU.

« J’étais en discussion avec différents studios [including Marvel]. Mais maintenant, je comprends que les aperçus des effets numériques et des scènes d’action sont réalisés par des sociétés VFX comme le Third floor à Londres, et que je serais là pour m’occuper uniquement de la direction des acteurs … En tant que réalisateur vivant à Europe, nous sommes en charge de tout le processus du film. C’est, je crois, pourquoi la plupart des réalisateurs européens refusent les films de studio américains. Car à un moment donné, sur ces productions, on est réduit à juste diriger des champs / champs inversés sur des acteurs devant un fond vert. En Europe, nous sommes responsables du film du début à la fin. «

La question du contrôle qu’un studio devrait accorder à un cinéaste lors de la réalisation d’un film à gros budget a longtemps été une source de discorde à Hollywood. Alors que certains réalisateurs, comme les frères Russo et Taika Waititi, ont insisté sur le fait que Showrunner Kevin Feige leur avait donné la liberté totale de faire le genre de film qu’ils voulaient dans le MCU, d’autres réalisateurs, comme Edgar Wright et Scott Derrickson, ont quitté les projets MCU en citant une incapacité à suivre leur propre vision créative plutôt que celle des studios.

Ces controverses ont conduit certains fans à imaginer le MCU comme une émission de télévision géante, qui doit suivre de près la vision personnelle de Feige avec chaque nouveau film, quel que soit le réalisateur en charge d’un projet particulier. Selon Gens, ce type d’approche stéréotypée de la réalisation de films ne profite pas à un cinéaste, même s’il est en mesure d’obtenir le prestigieux tag Marvel attaché à son générique.

« Réaliser un film Marvel peut être une excellente carte de visite, mais je ne suis même pas sûr que les noms des réalisateurs de ‘Captain Marvel’ se souviennent aujourd’hui … J’ai déjà vécu une expérience catastrophique avec un studio, ‘Hitman, « et je ne veux pas le refaire, surtout à 45 ans. Je préfère diriger » Gangs of London « ou produire » Papicha « , beaucoup plus important pour moi que n’importe quel Marvel. De plus, je refuse toutes les commandes américaines. »

Dans les prochains jours, le MCU est sur le point d’aller de l’avant dans de nouvelles directions intéressantes, à partir du spectacle Disney + WandaVision qui est construit comme une sitcom traditionnelle, au film de quasi-horreur Docteur Strange dans le multivers de la folie, au drame du thriller d’espionnage Veuve noire. De toute évidence, il y a beaucoup de place pour que différents cinéastes mettent leurs propres tours uniques sur les différentes propriétés du MCU. La question est de savoir si Fiege et Marvel Studios permettront à de tels projets de tracer leur propre voie, ou seront-ils obligés de se conformer à la formule éprouvée du MCU en termes de cinématographie et de réalisation? Cette nouvelle est née à https://thesaxon.org/marvel-why-french-director-xavier-gens-said-no-to-studio-methods/6174/|The Saxon} avec des rapports supplémentaires et des mises à jour sur The Playlist.

Sujets: Avengers