La suite de ‘Je suis Betty, la moche’ dont vous ignoriez l’existence et qui a été un échec complet

Le feuilleton est devenu emblématique dans une grande partie du monde, mais tout le monde ne sait pas aujourd’hui qu’il a eu une deuxième saison qui n’a pas été aussi réussie. Tout savoir sur elle !

Les Telenovelas sont l’un des produits latino-américains les plus exportés dans le monde et l’une des références de l’industrie est Je suis Betty la laide. Ce programme colombien a été présenté en première sur l’écran de MRC TV entre 1999 et 2001, il est considéré comme l’un des plus réussis de l’histoire de la télévision, car il a été diffusé dans plus de 180 pays, a été doublé en 25 langues et compte 28 adaptations, pour lesquelles il détient le record du monde.

L’histoire originale suit Beatriz Aurore Pinzon Solano, une femme qui, selon les normes de la société, ne répond pas aux traits de beauté estimés, mais qui, grâce à son intelligence, parvient à entrer dans une entreprise de mode. Betty, comme on l’appelle affectueusement, subit le mépris constant de ses collègues, mais sa vie change lorsque le président de l’entreprise, Armand Mendozalui demande de travailler avec lui et au fil du temps, ils sont attirés.

Après le succès du spectacle original, qui était pratiquement impossible à égaler, en 2001, il a été créé sur RCN Télévision la suite du feuilleton appelé Écomoda, tout comme le nom de l’entreprise de travail de Betty. Ana María Orozco et Jorge Enrique Abello sont revenus pour réincarner leurs rôles respectifs, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

Dans cette deuxième partie, nous verrions Betty et Armand comme les parents de Camila, sa fille unique arrivée après son mariage, ils vont donc affronter diverses situations de la vie quotidienne avec leurs familles. De plus, tous deux restent à la tête de l’entreprise et se retrouvent à la croisée des chemins lorsque Mario Calderón propose de devenir partenaire d’Ecomoda, mais en même temps, il attire l’attention du Fashion Group, la meilleure entreprise de l’entreprise.

Cette deuxième saison, si vous voulez l’appeler ainsi, a présenté seulement 35 épisodes de 60 minutes chacun, qui ne suivent pas une ligne narrative et on voit des histoires courtes dans leurs chapitres, bien qu’il y ait une intrigue générale qui atteint son point. Malheureusement, Écomoda a été un échec complet et n’a pas atteint le nombre d’audience imaginé, et on pense que la raison en est que les fans étaient satisfaits de la fin de Je suis Betty la laide et ils ne voulaient pas voir plus de leur histoire. Vous pouvez actuellement regarder la telenovela sur le service de streaming Netflix.

