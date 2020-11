Les enfants errants et les fans de STAYC entrent dans un débat animé sur le nom du fandom

Le 12 novembre, un groupe de recrues de six membres STAYC a fait ses débuts avec «So Bad» et est instantanément devenu le premier groupe de filles le plus vendu de 2020. Étant donné que de nombreux fans ont attendu leurs débuts – en plus de ceux qui sont tombés amoureux des filles lors de la sortie de leur clip – leur fandom est déjà en croissance. Naturellement, les fans réfléchissent déjà à ce que pourrait être le nom fandom de STAYC.

Cependant, une suggestion a déclenché un débat houleux entre les fans de STAYC et les fans de Enfants errants.

En pensant à un nom approprié pour leur fandom, il est venu à l’esprit que prendre la première partie du nom de STAYC aurait du sens et garderait le lien entre les deux, créant le nom STAY pour les fans. Il y avait un problème majeur avec cette suggestion.

En 2018, Stray Kids a annoncé que son nom fandom serait STAY. Ils ont supprimé la lettre «r» de «Stray» pour représenter à quel point ils veulent que les fans restent toujours à leurs côtés et soulignent à quel point les fans les maintiennent.

Lorsque les fans de Stray Kids ont repéré leur nom de fandom comme une suggestion pour STAYC, cela a déclenché un débat houleux entre les fandoms via le hashtag #StrayKids_Apologize_To_STAYC sur Twitter.

Se souvenir des paroles aimables du leader Bang Chan, les fans se sont tenus par le nom de leur nom de fandom de longue date et ont refusé de le laisser reprendre. Il y avait cependant une chose sur laquelle les deux fandoms pouvaient s’entendre.

Les séjours sont très puissants mais aussi très calmes car Bang Chan nous a appris à être gentils et respectueux envers les autres fandoms, mais cela dépasse les limites. Stray Kids nous a donné ce nom de fandom. Nous ne lâcherons JAMAIS.

un fandom d'un groupe de filles débutant qui a fait ses débuts il y a 4 jours en revendiquant le nom de fandom d'un groupe de garçons de 2 ans ?????

Alors que quelques fans de STAYC voulaient revendiquer STAY comme leur nom de fandom, la majorité des fans de STAYC ont reconnu que le nom était interdit et voulaient mettre fin au débat houleux entre les fandoms.

D'accord, je pourrais être annulé pour cela, mais c'est littéralement tellement enfantin. La seule chose que vous faites si vous soutenez cela est de mettre une cicatrice sur la réputation de STAYC et de nuire à d'autres groupes

Avec autant de groupes K-Pop qui font leurs débuts chaque année, il n’est pas rare qu’un groupe arrive jusqu’à annoncer un nom de fandom et découvre bientôt qu’un autre l’a déjà revendiqué. Dans ce cas, tout semble être un malentendu de la part de quelques «fans» qui voulaient provoquer des frictions entre les deux fandoms.

Depuis que STAYC a fait ses débuts il y a moins d’une semaine, le groupe de filles recrues a plus qu’assez de temps pour créer un nom de fandom pour leurs fans qui non seulement sera choisi par eux mais revêt une signification particulière.